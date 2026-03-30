Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'ye ait hisselerin satış yöntemiyle özelleştirileceğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Compagnie Financiere Ottomane S.A. sermayesinde yer alan ve mülkiyeti özelleştirme kapsamına alınan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'ye ait hisselerin satışa çıkarıldığını açıkladı. İhale kapsamında şirkete ait yüzde 2,41 oranındaki kurucu hisse ile yüzde 1,4 oranındaki adi hisse, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde 'satış' yöntemiyle özelleştirilecek.

İhale sürecinin pazarlık usulüyle gerçekleştirileceği, kapalı zarfla alınacak tekliflerin ardından açık artırma aşamasıyla tamamlanacağı bildirildi. İhaleye gerçek ve tüzel kişilerin yanı sıra ortak girişim grupları da katılabilecek.

İhale şartnamesi bedeli 150 bin TL olarak belirlenirken, katılım için 25 milyon TL tutarında geçici teminat yatırılması gerekecek.

Son teklif verme tarihi 21 Nisan 2026 saat 18.00 olarak açıklanırken, tekliflerin, belirtilen tarihe kadar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Ankara'daki adresine elden teslim edilmesi gerekiyor.

İhale bedelinin Türk Lirası cinsinden ve peşin olarak ödeneceği ifade edildi.