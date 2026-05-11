BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını 17 ilçede aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kestel ilçesinde yürütülen asfalt yenileme çalışmalarıyla ulaşımın daha konforlu, güvenli ve kesintisiz hâle getirilmesi hedefleniyor.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Kestel ilçesine bağlı Barakfakih Mahallesi'nde 1200 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki alanda, 2000 ton asfalt kaplama imalatı yapılıyor. Serme Mahallesi'nde ise 550 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki alanda, 750 ton asfalt kaplama imalatı çalışmaları gerçekleştiriliyor.



Bölgede trafik güvenliği ve yaşam kalitesini artıracak çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.