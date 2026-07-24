Ağrı amatör spor camiasının deneyimli isimlerinden Hayati Bekis, 107 delegenin imzasını alarak Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı'da uzun yıllar amatör liglerde futbol oynayan, kulüp yöneticiliği ve kulüp başkanlığı görevlerinde bulunan Hayati Bekis, Ağustos ayında yapılması planlanan Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Olağan Genel Kurulu öncesinde başkan adaylığını açıkladı. Bekis, federasyon delegelerinden 107'sinin başkan adaylığı yönündeki imzasını alarak seçim sürecine güçlü bir destekle girdiğini belirtti.

2006 yılında kurulan Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun kurucu üyeleri arasında yer alan Bekis, federasyonun 2. ve 6. Olağan Genel Kurullarında yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulunduğunu hatırlattı. Sahada futbolcu, kulüplerde yönetici ve başkan olarak edindiği tecrübeyi Ağrı amatör sporunun geleceğine aktarmak istediğini ifade etti.

'107 DELEGENİN DESTEĞİYLE ADAYIM'

Başkan adaylığına ilişkin açıklama yapan Hayati Bekis, 'Federasyon delegelerimizin teveccühü ve 107 delegenin başkan adaylığım yönündeki imzasını alarak Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığına aday olduğumu büyük bir onur ve sorumluluk duygusuyla spor kamuoyuyla paylaşıyorum' dedi.

Bu desteğin yalnızca şahsına duyulan güveni değil, Ağrı amatör sporunda birlik, değişim, ortak akıl ve daha güçlü bir gelecek beklentisini de ortaya koyduğunu söyleyen Bekis, seçim sürecini tüm kulüpleri kapsayan bir anlayışla yürüteceğini kaydetti.

Bekis, federasyon yönetiminde şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirliği esas alacaklarını belirterek, kulüplerin sorunlarının yalnızca seçim dönemlerinde değil, yıl boyunca takip edileceğini ifade etti. Tüm branşlara eşit mesafede duran, gençlerin spora erişimini artıran ve kulüplerin kurumsallaşmasını destekleyen bir federasyon yapısı hedeflediklerini söyledi.

'KAZANAN AĞRI SPORU OLACAK'

Kamu kurumları, yerel yönetimler, spor kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve iş dünyasıyla güçlü iş birlikleri kurmayı amaçladıklarını belirten Bekis, kulüplerin mali ve kurumsal imkânlarını geliştirecek projeler üzerinde çalışacaklarını dile getirdi. Hayati Bekis, 'Bizim anlayışımızda kazanan bir kişi, bir grup ya da bir kulüp olmayacaktır. Kazanan Ağrı sporu, kulüplerimiz ve gençlerimiz olacaktır. Hiçbir kulübü ayırmadan, hiçbir düşünceyi dışlamadan birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Bekis, kendisine imza vererek destek sunan 107 delegeye, kulüp başkanlarına, yöneticilere ve spor camiasının tüm mensuplarına teşekkür ederek, genel kurulun Ağrı sporuna yakışır bir olgunluk ve demokrasi ortamında gerçekleşmesini temenni etti.