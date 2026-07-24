Antalya Muratpaşa Belediyesi, Fener Mahallesi'nde 4 tenis ve 4 padel kortunun yer alacağı Fener Semt Spor Tesisi'nin yapımını sürdürüyor.

ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, Fener Mahallesi'ni tenis ve dünyada hızla yaygınlaşan padel sporunun yeni merkezlerinden biri haline getirecek önemli bir yatırımı hayata geçiriyor. Yapımı devam eden Fener Semt Spor Tesisi'nde 4 açık tenis kortu ile tenis ve squash özelliklerini bir araya getiren padel için 4 ayrı kort bulunacak.

SPORLA SOSYAL YAŞAM BİR ARADA

Yalnızca bir spor alanı olarak değil, mahalle yaşamının yeni buluşma noktalarından biri olacak şekilde tasarlanan tesisin çevresinde halkın kullanımına açık yürüyüş yolu yer alacak. Tesiste ayrıca soyunma odaları, duşlar, kafeterya, idari ofisler ve depo alanları bulunacak. Projenin tüm bölümleri, engelli bireylerin rahatlıkla kullanabileceği erişilebilirlik standartlarına uygun olarak düzenlenecek.

Belediye ekipleri, tesis alanında zemin kotunun yükseltilmesi ve altyapının hazırlanmasının yanı sıra demir, beton, dolgu ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Elektrik hatları ile aydınlatma direklerinin yapımı da belediye ekiplerince gerçekleştiriliyor. Özel teknik uygulama gerektiren tenis ve padel kortlarının zemin kaplamaları ise alanında uzman firmalar tarafından yapılacak.

YILDA ÜÇ DÖNEM ÜCRETSİZ EĞİTİM

Fener Semt Spor Tesisi tamamlandığında bireysel kullanıma açılacak. Tesis aynı zamanda sporcuların ve kulüplerin antrenmanlarına, ulusal ve uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapacak. Tesiste ayrıca Muratpaşa Belediyesi'nin ilkbahar, yaz ve sonbahar dönemlerinde düzenlediği ücretsiz spor okulları kapsamında çocuklar, gençler ve yetişkinlere tenis ve padel eğitimleri verilmesi hedefleniyor.