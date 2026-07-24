İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, medya emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı. Başkan Demir, ekonomik şartlarda zorlanan yerel internet medyalarının vergi yüklerinin hafifletilmesi gerektiğini söyledi.

BURSA (İGFA) - İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, medya emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı buruk bir şekilde kutladıklarını belirtti.

İGF Genel Başkanı Mesut Demir, 24 Temmuz'un basından sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olduğunu ifade ederek, '24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra alınan kararlar, sansürün kaldırılması olarak yorumlanmıştır. Bunun için de 24 Temmuz tarihi, Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanmaktadır. Ülke demokrasisinin gelişiminde önemli rol oynayan yerel medyalar, halkı bilgilendirme, bilinçlendirme, kamuoyunda gerekli hassasiyetleri oluşturma gibi çok önemli işlevleri bulunuyor. Bu nedenle demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, kamuoyuna tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, toplumu aydınlatıp, meslek ilkelerine, kişilik haklarına saygı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmelidir.' diye konuştu.

'EKONOMİK SIKINTILAR MEDYALARIN BELİNİ BÜKTÜ'

Medyalarının en önemli sorununun istihdam, ekonomik gelir ve vergi yükleri olduğuna dikkat çeken Demir, 'Medyalarımız ürün üretip satan bir firma değil, halkı bilgilendiren haberler üreterek kamu kurum ve kuruluşları ile firmalardan aldıkları reklamlarla hayatta kalmaya çalışmaktadır. Vergi yüklerine baktığımızda, alınan reklamlarda yüzde 20 KDV, yüzde 25'e yakın stopaj ve vergi ödemektedir. Ekonomik sıkıntı yaşayan yerel medyalarımız, istihdam konusunda da zorlanmaya başlamıştır. Vergi yüklerinin hafifletilmesi, KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi, bazı vergi kalemlerinden muaf tutulması, Basın İlan Kurumu (BİK) komisyon bedelinin yüzde 4-5'e düşürülmesi şarttır' dedi.

'BASIN MESLEK ODASI, YEREL MEDYALARI AYAĞA KALDIRACAK'

Yıllardır yerel medyaların büyük beklenti içerisinde olduğu Basın Meslek Odası'nın kurulması gerektiğinin altını çizen Mesut Demir, 'Her önüne gelenin haber sitesi kurduğu, her mesleğe mensup kişilerin kendilerini gazeteci olarak tanımladığı günümüzde başta bürokrasi, siyasiler ve iş dünyası olmak üzere her kesimden kurum ve kişilerin büyük sıkıntı yaşadığı duyuyoruz. Ancak, bu konuda henüz bir adım atılmaması üzücüdür. Artık bu konuya ciddi eğilim gösterilmesi, Basın Meslek Odası'nın kurulması kaçınılmazdır' ifadelerini kullandı.

İGF Genel Başkanı Mesut Demir, mesleki kuruluş olarak medya ve gazetecilerin sorunlarıyla dertlenmeye devam edeceklerini, çözüme kavuşması için gerekli tüm görüşme ve çalışmaların süreceğini ifade ederek, 'Bu vesileyle tüm meslektaşlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum' dedi.