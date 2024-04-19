Boğaza kaçan ve solunumu engelleyen yabancı cisimlerin çıkarılması konusunda hayat kurtaran ilk yardım tekniği ‘Heimlich Manevrası’ Acil Tıp Uzmanı doktoru ve eğitim hemşireleri tarafından düzenlenen program ile uygulamalı olarak YYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesi Fuaye alanında halka açık olarak gerçekleşti.



Hastaneye gelen ziyaretçilerin ve refakatçilerin yanı sıra çalışanların da merakla izlediği uygulama özellikle anneler tarafından büyük ilgi gördü.

Heimlich Manevrası Hangi Durumlarda Kullanılır?

Bebeklerden yetişkinlere kadar her bireyde, solunum yoluna yabancı bir maddenin kaçması sonucu boğulma riski oluşabilir. Boğulmanın genel olarak bilinen belirtileri arasında, kişinin ellerini boğazına kenetlemesi yer alır. Ancak herkes için geçerli olan bu belirti, bebekler ve küçük çocuklar gibi kendilerini ifade edemeyen veya yardım isteyemeyen bireylerde farklı şekillerde görülebilir. Bu gibi durumlarda ortaya çıkan belirtiler şöyledir:

Konuşamama, ses çıkaramama ve soluk alıp verememe gibi durumlar, Zor veya hırıltılı nefes alıp verme, Soluk almaya çalışırken ortaya çıkan hırıltılı sesler, Hafif veya yoğun öksürük, Ciltte, dudaklarda ve tırnak diplerinde beliren koyulaşma veya mavileşme, Yüzde ve genel cilt tonunda başlayan kızarıklık, ardından soluk veya mavimsi bir renk değişikliği, Bilinç kaybı.

Boğulma tehlikesi altındaki bir kişi, bu işaretleri gösterdiğinde, yanında bulunan kişi acil bir müdahale için hazırlıklı olmalıdır. Heimlich manevrası, bu gibi durumları çözmek için etkili bir ilk yardım yöntemidir. Ancak unutulmamalıdır ki tıbbi acil durumlarda profesyonel yardım almak önemlidir.



Bebeklik ve çocukluk çağında sık rastlansa da, aslında her yaştan herkesin başına gelebilen ve doğru uygulandığında hayat kurtaran HEIMLICH MANEVRASI TEKNİĞİ Acil Tıp Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Tahir Talat Yurttaş ve eğitim hemşireleri tarafından izleyen herkese uygulama yapıldı, sorulara cevaplar verildi.

Heimlich Manevrası Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Boğulma anında beyne giden oksijenin 4 dakikadan daha uzun süre kesilmesi, beyin hasarına ve hatta ölüme yol açabilir. Bu nedenle, her bireyin boğulma durumlarına karşı temel ilk yardım bilgisine sahip olması son derece kritiktir. Ayrıca bu manevranın doğru şekilde yapılması ve güvenliği sağlanması son derece önemlidir. Heimlich manevrası uygulanırken dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

İzin ve bilinç kontrolü, Doğru pozisyon, Kontrollü basınç uygulama, Doğru bölgeye basınç uygulama, Tekrarlı manevra, Hamile ve obez kişiler, Profesyonel yardım, Gözlem ve takip, Bilinci açık kişilere uyarı.

Unutulmamalıdır ki ilk yardım eğitimi almak ve uygulamak, acil durumlarla başa çıkmada büyük bir avantaj sağlar. Ancak her tıbbi durumda olduğu gibi, profesyonel sağlık yardımı almak her zaman en doğrusudur.



Hayatın içinde son derece önemli bir uygulama yeri olan bu teknik için anneler ‘ Umarız hiç ihtiyacımız olmaz, ama bugün öğrendiklerimizle olsa da ne yapmamız gerektiğini öğrendik’ diye konuştular.

Bebeklerde Heimlich Manevrası Nasıl Yapılır?

Bir yaş altındaki bebeklerde yabancı cismin solunum yollarını tıkaması durumunda hızlı ve doğru bir şekilde müdahale etmek hayati önem taşır. Bu durumda uygulanması gereken ilk yardım adımları şöyledir:

Güvenli Pozisyon Alın: Bebeği uyluğunuzun üzerine oturarak yüzü aşağı bakacak şekilde kucağınıza alın. Bebeğin başını ve boynunu desteklemek için elinizi kullanın. Baş, göğüs hizasının altında olacak şekilde konumlandırılmalıdır.

Sırt Vuruşları: Bebeğin sırtına, elinizin topuk kısmıyla nazik ama kararlı bir şekilde 5 kez vurun. Vuruşlar sırasında parmaklarınızı yukarı doğru tutarak bebeğin başına darbe gelmesini engelleyin.

Göğüs Kompresyonları: Eğer sırt vuruşları sonuç vermezse, bebeği yüzü yukarı bakacak şekilde döndürün. İki parmağınızı kullanarak bebeğin göğüs kemiği üzerine hızlıca 5 adet göğüs kompresyonu uygulayın. Bu kompresyonlar, tıkanıklığı çıkarmaya yardımcı olabilir.

Solunum Durursa: Eğer bebeğin solunumu durur veya normal solunum hızı sağlanamazsa, derhal profesyonel tıbbi yardım çağırın.

Sırt Vuruşları ve Göğüs Kompresyonları: Profesyonel yardım gelene kadar, bebeğin sırtına ve göğüs kemiğine sırasıyla 5'er vuruş yapmaya devam edin. Bu, solunum yolunun açılmasına yardımcı olabilir.

Temel Yaşam Desteği: Eğer bebeğin solunumu hala sağlanamıyorsa, kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) veya kalp masajı uygulayarak temel yaşam desteğine başlayın.

Heimlich Manevrası Bilinci Kapalı Kişilerde Uygulanır mı?

Heimlich manevrası bilinci kapalı kişilere uygulanmaz. Bilinci kapalı bir kişiye Heimlich manevrası yapmak, onun sağlık durumunu daha da kötüleştirebilir. Heimlich manevrası, yabancı cismin tıkanıklığı nedeniyle solunum sıkıntısı çeken bilinci açık kişilerde uygulanması gereken bir ilk yardım yöntemidir.

Bilinci kapalı bir kişiye müdahale etmek gerektiğinde, temel yaşam desteği (CPR) gibi diğer ilk yardım teknikleri uygulanmalıdır. Eğer kişinin solunumu durmuşsa, CPR ile suni solunum ve kalp masajı uygulanarak temel yaşam fonksiyonlarının devamı sağlanmaya çalışılır. Ancak her tıbbi durumda olduğu gibi, bilinci kapalı bir kişiye müdahale ederken profesyonel sağlık yardımı almak en iyisidir.