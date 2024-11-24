Marmara'daki kötü hava, balıkçıların denize açılmasını engelleyerek fiyatların yükselmesine neden oldu.BURSA (İGFA) - Kötü hava koşulları ve azalan av dolayısıyla balık fiyatları fırladı.

Bolluğun yaşandığı kısa bir süre önce tanesi 75 liraya kadar düşen palamut balığı şimdi tezgahlarda 200 liraya kadar çıktı.

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki balıkçı tezgahlarındaki balıkların ortalama fiyatları şöyle:

Hamsi ve istavritin kilosu 200-300 TL, çinekop 400-500 TL, levrek 300-650 TL, mezgit 400-500 TL, karides ve somonun kilosu 500 TL.



