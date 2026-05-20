Anadolu Shipyard, Yeni Tip Çıkarma Gemisi (YLCT) Projesi kapsamında ikinci platform olan Ç-160'ı yaklaşık 22 ayda tamamlayarak Deniz Kuvvetlerine teslim etti.

ANKARA (İGFA) - Anadolu Shipyard, Savunma Sanayii Başkanlığı ile yürütülen sözleşme kapsamında geliştirilen Yeni Tip Çıkarma Gemisi (YLCT) Projesi'nde ikinci platformun teslimatını gerçekleştirdi.

'Ç-160' adı verilen ikinci geminin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiği açıklanırken, projenin yaklaşık 22 ay gibi kısa bir sürede bu aşamaya ulaştığı vurgulandı.

Şirketten yapılan açıklamada, güçlü mühendislik altyapısı, etkin proje yönetimi ve disiplinli üretim anlayışıyla sürecin tamamlandığı belirtilerek, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın liderliğinde deniz platformlarında yerlilik oranını artırma hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Anadolu Shipyard, 'Mavi Vatan' savunmasına katkı sağlamaya kararlılıkla devam edileceğini duyurdu.