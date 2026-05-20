İzmir Büyükşehir Belediyesi, Egeşehir AŞ'nin adının geçtiği soruşturma haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Belediye, Örnekköy 3 ve 4. etap ihalelerinin yargı kararlarıyla hukuka uygun bulunduğunu ve ihale süreçlerinin Egeşehir tarafından değil, İzbeton tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kamuoyuna yansıyan ve belediye iştiraki Egeşehir AŞ'nin de adının geçtiği soruşturma haberleri üzerine yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, soruşturma sürecinin devam ettiği belirtilerek iddialara ilişkin net bilgilerin henüz ortaya çıkmadığı ifade edildi.

Belediye açıklamasında, Örnekköy 3 ve 4. etap kentsel dönüşüm ihalelerinin hukuka uygun olduğunun idari yargı, istinaf, Danıştay ile ticaret ve hukuk mahkemelerinin kararlarıyla kesinleştiği vurgulandı. İhale bedellerinin de mahkemelerce belirlenen değerlerle uyumlu olduğu, hatta bazı kalemlerde mahkeme tespitlerinin altında kaldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu ihale süreçlerinin Egeşehir AŞ tarafından değil, İzbeton tarafından yürütüldüğü belirtildi. Egeşehir'in ise yapım süreci başladıktan sonra İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla müşavir sıfatıyla görevlendirildiği ifade edildi. İhale sürecine ilişkin detayların da paylaşıldığı açıklamada, büyük ölçekli kentsel dönüşüm yapabilecek nitelikte 7 firmanın davet edildiği, bunlardan 5'inin teklif sunduğu bildirildi. Adı geçen firmaların daha önce TOKİ, Emlak Konut ve çeşitli kentsel dönüşüm projelerinde de görev aldığına dikkat çekildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, soruşturma sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilendirmenin ilerleyen aşamalarda kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.