Hatay Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım ağını genişletmek ve vatandaşlara daha güvenilir, konforlu ulaşım imkânı sağlamak amacıyla kırsal hizmet faaliyetlerini başlattı.

HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım ağını genişletmek ve vatandaşlara daha güvenilir, konforlu ulaşım imkânı sağlamak amacıyla kırsal hizmet faaliyetlerini başlattı.

HBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Antakya’da yer alan kırsal mahallelere yeni hatlar oluşturarak vatandaşların toplu ulaşım noktasında mağduriyet yaşamalarının önüne geçiyor.

Daire Başkanlığı, 13 farklı güzergâh oluşturarak toplu ulaşım ağında bulunmayan 21 mahalleye toplu taşıma hizmeti vermeye başladı.

Projenin detaylarını görüşmek için muhtarlarla yaptığı toplantıda, her mahalleye günde 3 sefer yapılacağını belirten yetkililer; muhtarların isteğine göre, güzergâhların ilçelerden mahallelere ve mahallelerden ilçelere olacak şekilde düzenleneceğini açıkladı.