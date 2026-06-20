Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği tarafından Üzümlü Devlet Hastanesi personeline yönelik teorik ve uygulamalı yangın eğitimi gerçekleştirildi.

ERZİNCAN (İGFA) - Eğitim kapsamında katılımcılara; yanma ve yangın bilgisi, yangından korunma tedbirleri, yangın söndürme maddeleri ve yöntemleri, acil müdahale ile tahliye konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Teorik eğitimin ardından uygulama bölümüne geçilerek mutfak yangınları ve sıvı yangınlarına müdahale yöntemleri gösterildi. Hastane personeli, kuru kimyevi tozlu portatif yangın söndürme cihazlarıyla kontrollü olarak yangına müdahale ederek uygulamalı eğitim aldı.