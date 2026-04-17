Sezen Aksu'nun yeni albümü 'Biz de Yeniden Başlarız' dinleyici ile buluştu.

İSTANBUL (İGFA) - Daha önce yayınlanan 'Demo' ve 'Demo 2' albüm projelerinden ilham alınarak günümüz 'sound'u ile yeniden düzenlenen dokuz şarkı bu albümde bir araya getirildi.

Üretmeye ara vermeyen Sezen Aksu, geçtiğimiz yıl yayımladığı 'Paşa Gönül Şarkıları' albümünün ardından şimdi de 'Biz de Yeniden Başlarız' ile dinleyicilerine yeni bir hediye sundu.

Sezen Aksu'nun farklı sanatçılar tarafından yorumlanması için yazdığı şarkılar yeni düzenlemeleriyle bu albümde yer alırken, albümde yer alan düzenlemelerde Mustafa Ceceli, Mithat Can Özer, Ozan Bayraşa ve Aytuğ Yargıç gibi müzisyenler imza attı. Albümün kapak tasarımı ise Ali Taran'a ait.

Prodüktörlüğünü Sezen Aksu ve Murat Bulut'un, yapım koordinatörlüğünü Özgür Aras'ın üstlendiği 'Biz de Yeniden Başlarız' dijital platformlarda yayına girdi.