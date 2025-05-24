Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı’na bağlı Hamam Müzesi, Müzeler Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Müzeyi gezen ziyaretçiler, tarihi atmosferin içinde aniden karşılarına çıkan canlı müzik performansı ile büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Müzeler Haftası nedeniyle ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayan Büyükşehir Belediyesi Hamam Müzesi, vatandaşlara unutulmaz bir sürpriz hazırladı. Müzeyi gezen ziyaretçiler, tarihi atmosferin içinde aniden karşılarına çıkan canlı müzik performansı ile büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Sinan İlerde’nin çaldığı ud eşliğinde sunulan mini konser, hem kulağa hem de ruha hitap etti. Müzik, Osmanlı dönemine ait hamam kültürünü yaşatan mekânda nostaljik bir ambiyans oluşturdu.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, müzenin atmosferinin müzikle birleşince çok daha etkileyici hale geldiğini belirterek, bu tür sürpriz etkinliklerin kültürel mekânlara ilgiyi artırdığını ifade ettiler.

Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı, vatandaşların müzelere olan ilgisini canlı tutmayı hedeflediklerini ve farklı temalarda etkinliklerin devam edeceğini belirtti.