Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı’nda uzun yıllar Başkan Vekili olarak görev yapan Halil Kütük, 3 Mart 2025 itibarıyla Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevine seçildi.

Giresun Camiasının STK'larında öncülük eden ve sosyal etkinlikleri ile bilinen Halil Kütük, yeni göre vini büyük bir onur ve gururla kabul ettiğini belirterek, yaptığı açıklamada, vakfın kurucusu merhum Asım Ülker’e ve ailesine şükranlarını sundu.

1987 yılında kurulan Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı’nın önemli faaliyetlere imza attığını vurgulayan Kütük, vakfın %100 iştirakiyle üç farklı şirketi bünyesinde barındırdığını ifade etti.

Uzun süredir Vakıf Başkanlığı görevini vekil olarak sürdüren Halil Kütük, Başkan olarak başladığı görevi sonrasında “Rabbim utandırmasın, hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin. Vakfımız, grubumuz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olsun. Dualarınızla başlayalım.” ifadesini kullanarak, yeni dönemde de vakıf hizmetlerinin artarak devam edeceğinikaydetti.