Gebze Belediyesi’nin Gebzeli gençlere yönelik hizmete açtığı Güzide Gençlik Merkezi’nin yeni eğitim-öğretim döneminin açılış programına katılan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilk derste Güzideli öğrencilerle buluştuKOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi’nin Gebzeli gençlere yönelik hizmete açtığı Güzide Gençlik Merkezi’nin yeni eğitim-öğretim dönemi başladı. Güzide Gençlik Merkezi’nin katılımcı öğrencileri 2024-2025 eğitim-öğretim yılına Cumaköy Mesire Alanı’nda düzenlenen etkinlikle ‘merhaba’ dedi. Düzenlenen Doğa Okulu programı etkinliğinde gün boyu hem eğlendiler hem de eğitim aktiviteleri gerçekleştiren Güzideli gençleri yalnız bırakmayan ve ilk dersi veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze Belediyesi olarak Türkiye’de ilkleri başaran belediye olarak tüm kayıtlarda yerimizi aldık. Türkiye’nin e-belediyecilikte en üst düzeyde birinci sırada olan belediyesiyiz. Aynı zamanda Avrupa’da da birinciyiz. Avrupa’da bazı okullarda iki öğretmen vardır.

DOĞANIN BİR PARÇASIYIZ

Birisi tabiat öğretmeni, diğeri ise bilim öğretmenidir. Bilim öğretmeni okulda eğitim verir, tabiat öğretmeni ise dağda bayırda ormanda ders verir. Çocuklar tabiat dersinde kendi yemeklerini kendileri pişirir, kendi söküklerini kendileri diker. Tabiat öğretmeni çocuklara doğanın bir parçası olduğumuzu anlatır. Bizlerde bugün sizinle dersin sadece okulda değil her yerde verilebileceğini anlatmak için buradayız” ifadelerini kullandı. Birbirinden farklı birçok etkinliğin düzenlendiği programda öğrenciler; futbol, basketbol, voleybol, mangala turnuvalarına da katıldı.