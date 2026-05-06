İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi tarafından baharın gelişini, umudu ve bereketi simgeleyen Hıdırellez, bu yıl İsmail Kandemir Sahil Yolu Sosyal Etkinlik Alanı'nda yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - Güzelbahçelilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, Roman ve Trakya oyun ekiplerinin sahne aldığı gösteriler geceye renk kattı. Hareketli oyun havalarıyla alan adeta bir şenlik yerine dönüşürken, vatandaşlar da müziğin ritmine kayıtsız kalmayarak oyunlara eşlik etti. Her yaştan vatandaşın bir araya geldiği etkinlikte, coşku ve eğlence gecenin her anına yansıdı.

Etkinlikte konuşan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Hıdırellez'in yüzyıllardır bolluğun, bereketin ve yeniden doğuşun simgesi olduğunu belirterek, 'Toplumsal birlikteliği güçlendiren, paylaşma ve dayanışma kültürünü yaşatan bu özel gecede, halkımızla aynı ateşin etrafında buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Roman ve Trakya oyunlarının neşesiyle renklendirdiğimiz bu gecede, vatandaşlarımızın oyun havalarına eşlik etmesi, birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesi oldu. Birlikte inanmanın ve umut etmenin gücünü bir kez daha hissettik. Bu güzel anları bizlerle paylaşan tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, Hıdırellez ateşi etrafında toplanarak geleneksel ritüelleri hep birlikte yaşadı; dileklerini tutup dilek ağacına umutlarını astı. Aynı ateşin etrafında buluşan yüzlerce vatandaş, baharın getirdiği umut ve yenilenme duygusunu birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.