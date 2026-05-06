Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneği heyetini ağırladı. Ziyarette Dernek Başkanı Jasmin Imamović, 'Kayseri temiz ve iyi insanların şehri, Kayseri'nin başında sizin gibi büyükşehir belediye başkanı da var, sizi tebrik ediyorum. Çünkü siz Kayseri'yi yeniden inşa ettiniz' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başkanlık toplantı salonunda Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneği heyetini kabul etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki tarihi ve kültürel bağların yerel yönetimler düzeyinde daha da güçlendirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarete, Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneği Başkanı, eski parlamento üyesi ve hukukçu Jasmin Imamović başkanlığındaki heyet katıldı. Heyette; Dernek Başkan Yardımcısı ve Türkçe Tercüman Salih Dizdarević, Bosna Hersek Ordusu emekli generali ve Zenica şehri savunma komutanı Jasmin Šarić, Bosna Hersek Parlamentosu Başkanı'nın eski özel kalem müdürü ve BH Telekom yöneticisi Jasmin Beganović, Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanlığı kıdemli uzmanı Esad Alić, dernek yönetim kurulu üyesi Abdulah Jašarević, Bosna Hersek Ordusu eski komutanı Sinan Kasap, Bosna Hersek Federasyonu Adalet Bakanlığı çalışanı Kasim Salihović, Zenica-Doboj Kantonu İçişleri Bakanlığı çalışanı Mahira Imamović ve inşaat mühendisi Hajrija Šarić yer aldı.

Ziyarette ayrıca Kayseri Bosna Türkleri Dernek Başkanı Ahmet Beyaz ve beraberindeki heyet de hazır bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin tarih boyunca farklı kültürleri bir araya getiren önemli bir şehir olduğunu vurgulayarak, 'Hoş geldiniz, şeref verdiniz' dedi.

Milletvekilliği döneminde Türkiye-Bosna-Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı olarak görev yapan AK Parti 21. Dönem ve 22. Dönem İstanbul Milletvekili Hüseyin Kansu ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneği heyetini video konferans ile görüştürdü. Başkan Büyükkılıç, Kansu'ya 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri'den selamlar gönderdi.

Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneği Başkanı Jasmin Imamović de '15 yıldır Türkiye ile Bosna arasındaki arkadaşlık köprüsünü güçlendirmek için çalışmaktayım. Bizi burada ağırladığınızdan dolayı teşekkür ederim. Onlarla beraber iş birliği protokolü imzaladık. Kayseri ile Bosna Hersek arasındaki bağı güçlendirmek için çalışmalara devam edeceğiz' diye konuştu.

12 gün Türkiye'de zaman geçireceklerini söyleyen Imamović, 'Arkadaşlık Karavanı adı altında proje yaptık, 16 şehri ziyaret edeceğiz. Gaziler, mühendisler, doktorlar, askerler ve iş adamları dâhil heyette önemli isimler var' dedi.

'Siz Kayseri'yi Yeniden İnşa Ettiniz'

Dernek Başkanı Jasmin Imamović, 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 2029 Dünya Spor Başkenti seçilen Kayseri'yi de tebrik ederek, 'O programlarda bizler de içerisinde bulunarak kültürümüzü temsil ederek, güzel işlere imza atacağız. Kayseri temiz ve iyi insanların şehri, Kayseri'nin başında sizin gibi büyükşehir belediye başkanı da var, sizi tebrik ediyorum. Çünkü siz Kayseri'yi yeniden inşa ettiniz. Erciyes'i de ziyaret etmeyi çok istiyoruz, orayı da tanıtacağız' ifadelerini kullandı.

Kayseri Bosna Türkleri Dernek Başkanı Ahmet Beyaz, Bosna Hersek'ten 56 kişilik heyetin Bosna Hersek ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik ve dostluk bağını güçlendirmek, Türk kültürünü ve Kayseri'yi tanıtmak için Kayseri'ye geldiğini anlattı. Beyaz, yapacakları projelerden de bahsetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dernek Başkanı Jasmin Imamović, Milli Savunma Bakanlığı döneminde Bosna Hersek'in Zenica şehrinde 'fahri vatandaşlık belgesi' verilen TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile çok iyi dostlukları olduğunu söyledi. TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Akar, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükkılıç da dostlukların bu güzelliklerle daha da mutlu olduklarını belirterek, Akar'ın o bölgede yaptığı hizmetlerin takdire şayan olduğunu ifade ederek, 'Bosna bizim için vazgeçilmezimiz, o anlamda iş birliğini önemsiyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak oradaki yapmış olduğumuz çalışmalar da takdire şayan olarak nitelendiriliyor. Dostluk köprüsü oluşturuluyor' şeklinde konuştu.