Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Liselerarası Büyük Münazara Turnuvası Finali büyük bir heyecana sahne oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, fikirlerin yarıştığı finalde ortaya çıkan tablo için 'Ben buraya baktığımda, yarınların güvenle inşa edileceği bir Kocaeli, bir Türkiye görüyorum' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, lise öğrencilerinin eleştirel düşünme, ifade becerisi ve akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlediği Kocaeli Liselerarası Büyük Münazara Turnuvası'nın finali Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, en heyecanlı günlerinde gençleri yalnız bırakmadı. AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP Kocaeli İl yöneticileri ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın'ın da katılım gösterdiği finaline lise öğrencilerinin ilgisi son derece yüksekti.

'MUTLULUĞUN RESMİ İŞTE BU'

Başkan Büyükakın, Liselerarası Münazara Turnuvası Finali'nde öğrencilere hitaben bir konuşma yaptı. Salonda gördüğü tablo karşısında hislerini ifade edecek kelime bulamadığını söyleyen Başkan Büyükakın, 'Bunun adı mutluluk olsa gerek. Mutluluğun resmi işte bu. Ben buraya baktığımda, yarınların güvenle inşa edileceği bir Kocaeli, bir Türkiye görüyorum. Değerli öğrencilerimizin, kendilerine 15 dakika önce verilen bir konuya hızlı bir şekilde adapte olup ona dair argümanlar üretmesi büyük bir zihinsel beceri. Kendilerini kutluyorum' dedi.

'YARINLARA OLAN UMUDUM ARTTI'

Başkan Büyükakın, 'Burada, yarınları inşa edecek zihinleri görüyorum. Aramızda bulunan İstanbul Milletvekilimiz Rümeysa Kadak'ın yolculuğu, Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisini böyle bir münazarada fark etmesi ile başladı. Yani biz her şeyi sizler için yapıyoruz. Çünkü bir niyetimiz var. Niyetimiz hayır akıbetimiz de hayır olur diyelim. Bugüne kadar ter döken tüm kıymetli evlatlarımızı tebrik ediyorum. Finale kalan arkadaşlarımızı özellikle tebrik ediyorum. Bu salonun hepsi kendini tekrar alkışlasın istiyorum. Şehrimin yarınlarına olan umudumun daha da arttığını, bana heyecan verdiğinizi bir kez daha ifade ediyorum' şeklinde konuştu.

KADAK: 'HAYALLERİNİZE SINIR KOYMAYIN'

Kendisi de münazara kültüründen gelen Milletvekili Rümeysa Kadak da bir konuşma yaptı. İlk münazara maçında çok gerildiğini anlatan Milletvekili Kadak, '2010 yılındaki turnuvaya Sayın Cumhurbaşkanımız da katıldı. Bizim için inanılmaz bir şeydi. O gün kısa bir konuşma gerçekleştirdim ve hayatıma geri döndüm arkadaşlar. 8 sene önce de milletvekili olarak göreve başladım. Ben inanıyorum ki aranızdan birçok siyasetçi, birçok yönetici çıkacak. Lütfen hayallerinizi sınırlandırmayın. Birilerinin size 'yapamazsın' demesine izin vermeyin' tavsiyelerinde bulundu.

GENÇLER FİNALDE SAHNE ALDI

Kocaeli Liselerarası Büyük Münazara Turnuvası'nın finaline kalan takımlar kürsüde karşı karşıya geldi. Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi, Necip Fazıl Anadolu Lisesi ve Necip Fazıl Kısakürek Akademi Lisesi öğrencileri yarıştı.

Eleştirel düşünme, hızlı analiz ve güçlü ifade becerilerinin ön plana çıktığı final müsabakası, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Münazara turnuvasında birinci takım Başgil Sosyal Bilimler Lisesi'nden Hayrunisa Vezir ve Yaren Şenay, ikinci takım ise Necip Fazıl Kısakürek Akademi Lisesi'nden Ömer Layık Bahtiyar ve Emre Bartın Özbek oldu. Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi'nden Balım Işık Ekten ve Elfin Bostancı üçüncü, Necip Fazıl Anadolu Lisesi'nden Selin Bürcü ve Nesibe Beral Diril dördüncü oldu. Hamza Duruk Başgil di en iyi konuşmacı ödülünü aldı. Başarılı öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.