Ferit BİNZET

İSTANBUL (İGFA) - Toplumsal dönüşümün en güçlü buluşmalarından biri olan Sosyal Etki Zirvesi, bu yıl üçüncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 'Eşitlik için Söz-Eylem İlişkisinde Şeffaflık, Kapsayıcılık ve Dayanışma Kültürü' mottosuyla 12 Mayıs'ta gerçekleşecek zirve, yalnızca bir etkinlik değil; eşitlik arayışının somut bir karşılığı olarak öne çıkıyor.

İlk kez 2024 yılında 'Eşitsizliklerden Eşitlik Arıyoruz' ve 'Birliktelik Zamanı' diyerek yola çıkan zirve, daha ilk yılında dikkat çeken katılımcı profili ve güçlü mesajlarıyla toplumsal dönüşümün önemli adreslerinden biri haline geldi.

Kısa sürede büyüyen ve etkisini artıran zirve, yüzlerce paydaşı ve binlerce katılımcıyı bir araya getirerek adeta bir 'ortak akıl platformu'na dönüştü. Sivil toplumdan iş dünyasına, akademiden kamuya uzanan geniş bir yelpazede katılımın sağlandığı organizasyon; toplumsal cinsiyet eşitliğinden ekonomik adaletsizliklere, önyargılardan sürdürülebilirliğe kadar pek çok kritik başlığı masaya yatırdı. Her geçen yıl artan katılımcı sayısı ve çeşitliliği, zirvenin kapsayıcılık hedefinde somut bir ilerleme kaydettiğini ortaya koyarken, özellikle erkek katılımındaki artış dikkat çekici bir dönüşümün sinyalini verdi.

29 Mayıs 2025'te gerçekleştirilen ikinci zirve, 'Eşitlik Önyargıları Kırmakla Başlar' mesajıyla daha geniş bir etki alanına ulaştı. Binlerce kişinin buluştuğu zirvede, yalnızca sorunlar değil; çözüm yolları, iş birlikleri ve yeni bakış açıları da üretildi. Önyargılarla yüzleşmenin, eşitlik yolculuğunun en kritik eşiği olduğu vurgulanırken, toplumsal farkındalık yaratmaya yönelik güçlü bir zemin oluşturuldu.

Şimdi ise gözler 12 Mayıs'ta gerçekleşecek üçüncü zirvede. Bu yılın odağında ise artık ertelenemez iki kritik kavram var: 'şeffaflık' ve 'kapsayıcılık'. Çünkü eşitlikten söz ediliyorsa, bu kavramlar yalnızca birer ideal değil; sözün eyleme dönüşmesinin ve dayanışmanın gerçek anlam kazanmasının temel koşulu. Zirve, konuşulmayanı konuşmak, görünmeyeni görünür kılmak ve eşitliği söylemden çıkarıp somut bir pratiğe dönüştürmek için tüm paydaşları yeniden aynı çatı altında buluşturacak.

Sosyal Fabrika Toplumsal Dönüşüm Platformu Kurucusu ve Organizasyon Lideri Münteha Adalı, zirvenin yolculuğunu 'eşitlik arayışının kolektif bir hikâyesi' olarak tanımlıyor. İlk yıldan bu yana giderek büyüyen bu hareketin, toplumda karşılık bulduğunu vurgulayan Adalı, 2025'te önyargılarla yüzleşildiğini, bu yıl ise odağın daha derine indiğini ifade ediyor.

Mor renkle simgelenen yeni dönemde, kadın ve erkek katılımcıların birlikte 'şeffaflık, kapsayıcılık ve dayanışma kültürü'nü tartışacağını belirten Adalı, hedeflerinin yalnızca konuşmak değil, iz bırakmak olduğunu vurguluyor.

Adalı'nın altını çizdiği en kritik nokta ise net: Bu bir eğitim zirvesi değil, bir farkındalık hareketi. Kısa ama etkili cümlelerle zihni sarsmayı hedefleyen zirve, katılımcılara hazır cevaplar sunmak yerine sorular sordurmayı amaçlıyor. Çünkü gerçek değişim, dayatılan bilgilerle değil, sorgulamayla başlıyor.

Bugün Türkiye için eşitlik, her zamankinden daha kritik bir başlık. Şeffaflığın güçlenmediği, kapsayıcılığın derinleşmediği bir zeminde eşitlik iddiasının kalıcı olması mümkün görünmüyor. Tam da bu nedenle Sosyal Etki Zirvesi, yalnızca bir etkinlik değil; daha adil, daha güvenilir ve daha dayanışmacı bir toplumun inşası için atılan güçlü bir adım olarak öne çıkıyor.

Çünkü artık söz yeterli değil, eşitlik için eylem zamanı.