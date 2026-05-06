KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen programa Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Taha Tunç ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda öğrenciler tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerin şehrin yönetimine katılmaları ve alınacak kararlarda etkin bir rol üstlenmelerini tasarlayan toplam 120 öğrenci ve 8 ayrı komisyondan oluşan 19 Mayıs Temsili Gençlik Meclisi Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Programda öğrencilere hitap eden Başkan Büyükkılıç, 'Hoş geldiniz, tüm heyetinizi bağrıma basıyorum. Hakikaten önemli ve anlamlı bir projeye imza atacağınıza inanıyorum. Belediyenin ilgili daire başkanlıkları ile iş birliğini hayata geçiriyor olması da bu projenin bir bakıma uygulanabilirliğini göstereceğini ve sürekliliğini sağlayacağını göstermekte. Onu da önemsiyorum' diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanı ve 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanını kazandığını hatırlatarak, 'Bütün bu zenginliklerin içini dolduracak olan da geleceğimiz olan siz gençlerimizsiniz. Bütün çalışmalar, sizin yaş grubunuzda, bu anlamlı projenin içeriğinde olduğu gibi başlar. Sonrasında özgüven içerisinde hem kendinizi hazırlarsınız hem şehrinize aidiyet duygusu gelişir' şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, öğrencilere Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulunarak, eğitim öğretim hayatlarında başarılar diledi. Gençlere kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri yönünde de nasihatlerde bulunan Büyükkılıç, 'Belediyenize hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız, geleceğimiz olan gençlerimizsiniz' dedi.

Öğrenciler de desteklerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkürlerini ilettiler. Programın sonunda öğrenciler tarafından Başkan Büyükkılıç'a fidan dikim sertifikası takdim edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın gençlerin şehir yönetiminde söz sahibi olması amacıyla yeniden yapılandırdığı Kayseri Kent Konseyi Gençlik Meclisi de anlamlı projede gençlere destek veriyor.