Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Seramik Atölyesi tarafından, ER-KA Kağıt ve Ambalaj Sanayi Ltd. Şti. ile Hilton Otel beyaz yaka çalışanlarına yönelik 'Cam Atıklar' temalı cam mozaik dönüşüm atölyesi düzenlendi.

BURSA (İGFA) - Bursa'da ER-KA Kağıt ve Ambalaj Sanayi Ltd. Şti.'nin Nisan ayı Sıfır Atık teması olarak belirlediği 'Cam Atıklar' projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar hem teorik hem de uygulamalı eğitim aldı.

Atölye çalışması öncesinde katılımcılara mozaik sanatının tarihsel gelişimi hakkında sunum yapıldı. Sunumda, mozaik sanatının Sümerlerden günümüze uzanan serüveni, Antik Yunan ve Roma dönemlerindeki gelişimi ile Bizans dönemindeki altın çağına değinildi. Ayrıca Gaziantep Zeugma ve Antakya mozaik müzeleri ile İstanbul'daki Ayasofya ve Kariye Camii gibi önemli eser ve merkezler hakkında bilgiler paylaşıldı.

Eğitimin uygulama bölümünde ise katılımcılar, kullanım ömrünü tamamlamış cam atıkları ileri dönüştürerek cam mozaik nihaleler üretti. Çalışma sayesinde katılımcılar hem sanatsal üretim deneyimi kazandı hem de geri dönüşümün önemine dikkat çekildi.

Atölye çalışmasında; cam atıkların doğada binlerce yıl yok olmadığını ancak yüzde 100 geri dönüştürülebilir özelliği sayesinde tekrar ekonomiye kazandırılabileceği vurgulandı. Cam atıkların ayrı toplanmasının doğal kaynakların korunmasına, enerji tasarrufuna ve çevrenin temiz kalmasına önemli katkı sağladığı belirtildi.

Etkinlik sonunda, sürdürülebilir bir gelecek için bireysel katkının önemine dikkat çekilerek vatandaşlara cam atıklarını geri dönüşüm noktalarına bırakmaları çağrısında bulunuldu.

Camı dönüştür, geleceği koru: