Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın koordinesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da Hıdırellez coşkuyla kutlandı.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle hem geleneksel değerleri yaşatıyor hem de vatandaşların sosyal hayata aktif katılımını destekliyor.

Hıdırellez ekinliğinde katılımcılar, yakılan ateşin etrafında dönerek dualarla dilek diledi, ardından ateşin üzerinden atlayarak Hıdırellez geleneğini yaşattı.

Vatandaşlar halaylar çekip müzik eşliğinde eğlenirken, etkinlik alanında kurulan stantlarda bölgedeki üretici kadınlar el emeği ürünlerini sergileyip satış yapma imkanı buldu.

GÜNGEÇ: 'HIDIRELLEZ DUAMIZI YAPTIK, ATEŞ ÜZERİNDEN ATLADIK'

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gönüllüler Şube Müdürü Hava Güngeç, Darısekisi Örnek Yörük Köyü'nde gerçekleştirdikleri Hıdırellez kutlaması etkinliğine Tarsus ve Mersin merkezden katılımcıların geldiğini belirterek, 'Eğlence ortamında geçti. Hıdırellez duamızı yaptık. Ateş üzerinden atladık. Stantlarımızda üretici kadınlarımızın seralarından getirmiş olduğu güller yer alıyor. Katılımcı misafirlerimiz, üretici kadın stantlarımızdan alışveriş yaptılar. Halayların çekildiği eğlenceli bir gündü' dedi.