Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin ulaşım geleceğinin en önemli adımlarından biri olan SEDAŞ Kavşağı'nda son gelişmeleri açıkladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da her gün binlerce sürücünün şehre giriş ve çıkış için kullandığı TEK Kavşağı'nda yepyeni bir düzene geçiliyor.

Başkan Yusuf Alemdar, bir süre önce müjdesini verdiği TEK Kavşağı'nın yeniden inşası için sondaj çalışmasının bittiğini açıkladı. Alemdar, 'Bilimsel veriler ışığında yürüttüğümüz fizibilite sürecini ve sondaj çalışmalarını tamamladık. Her gün binlerce vatandaşımızın şehre giriş-çıkış güzergahı olarak kullandığı bu noktayı yepyeni bir kavşak noktasına dönüştüreceğiz. Proje kısa sürede tamamlanacak ve ardından yapım ihalesini gerçekleştireceğiz. Hayırlı olsun' dedi.

ÖNEMLİ ADIM

Şehre giriş ve çıkış güzergahları üzerine projeler çalışan Büyükşehir, şimdi ise TEK Kavşağı'nda önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

Projeye ilişkin yaşanan gelişmeyi paylaşan Başkan Alemdar, bölgede yapılan bilimsel veriler ışığında sondaj çalışmasının ve tüm teknik araştırmaların tamamlandığını açıkladı.

'AMACIMIZ TOPLU TAŞIMAYI GELİŞTİRMEK'

Başkan Alemdar yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: '2 yıllık görev süremiz boyunca Sakarya'nın ulaşım geleceğini planlayan, günü kurtaran değil yarını inşa eden projeler üretmeye devam ediyoruz. Metrobüs, ADARAY ve raylı sistem yatırımlarımızla şehrimizde toplu ulaşım kültürünü güçlendirmek için kararlı bir şekilde çalışıyoruz.'

'YEPYENİ BİR KAVŞAK NOKTASINA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

'Şehir merkezindeki mevcut güzergâhlarda yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacak kalıcı çözümler geliştiriyoruz. Bu çalışmalarımızın en önemli adımlarından biri olan TEK Kavşağı projemizde fizibilite raporlarını bilimsel verilerle ortaya koyduk. Sondaj çalışmalarını tamamladık. Şimdi de projesini tamamlıyoruz. Her gün binlerce vatandaşımızın şehre giriş-çıkış güzergahı olarak kullandığı bu noktayı yepyeni bir kavşak noktasına dönüştüreceğiz' dedi.

'ULAŞIMI BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMLA DİZAYN EDİYORUZ'

Ulaşımı rahatlatmak için her hamleyi doğru ve zamanında hayata geçireceklerini belirten Başkan Alemdar, 'Yazlık, Mithatpaşa ve Tunatan Kavşağı gibi büyük ölçekli projelerle birlikte bu güzergâhı bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Amacımız çok net: trafikte geçirilen süreyi azaltmak ve daha konforlu bir ulaşım imkânı sunmak. Mevcut yollarımızda yaptığımız yenileme çalışmaları, şehrimize kazandırdığımız alternatif güzergâhlar ve raylı sistem yatırımlarıyla trafikteki bekleme süresini azaltarak doğrudan vatandaşlarımızın hayatına dokunuyoruz' dedi.

BU PROJEYLE NELER DEĞİŞECEK?

TEK Yokuşu olarak bilinen Orhangazi Caddesi'nde geçişleri kolaylaştıracak yeni kavşak için drone desteğiyle trafik yoğunluğu ölçümlendikten sonra fizibilite süreci başlamış ve zemin etüdüne geçilmişti.

Raylı Sistem etki alanında bulunan TEK Kavşağı, yeni konseptiyle geçişlerin çok daha hızlı ve güvenli olacağı bir aksa dönüştürülecek ve vakitten, akaryakıttan, karbon salınımından yana önemli bir tasarruf oluşturacak.