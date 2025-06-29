İzmir Güzelbahçe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla halkın temel ihtiyaçlarını kaliteli ve uygun fiyatlı olarak temin etmesini sağlayan örnek projelerinden Güzmar Yelki Şubesi ve Yelki Gece Pazarı’nı hizmete açtı.İZMİR (İGFA) - İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın ‘Her mahalleye Güzmar açacağız’ talimatıyla Güzmar Marketin ikinci şubesi Yelki’de açılırken, Güzmar halk marketi açılışı sonrası ikinci Gece Pazarı da Yelki Sevgi Yolu’nda gerçekleştirildi. İlk önce İnönü Caddesi’nde gerçekleştirilen Market açılışına CHP İl Başkan Yardımcısı Özlem Ünsal, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

YENİ GÜZMARLARI AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Verdiği sözleri kısa süre içinde yerine getirmenin gururu içinde olduğunu belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, ‘‘Atatürk Mahallesi Güzmar’ı açarken Yelki’ye de açacağımızın sözünü vermiştik. Sözümüzde duran bir ekibiz. Tam 33 gün sonra Yelki Güzmar’ın açılışında buluştuk. Ekibimizle gece gündüz Güzmar’ın etüdünü yapıyoruz. Güzmar fiyat ve kalite olarak oldukça iddialı. Güzmardaki bir ürünü başka markette daha ucuza bulursanız o ürünün fiyatını %50 daha aşağıya indireceğiz. CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in söylediği gibi halk marketleri, kreşleri ve yurtları açmaya devam edeceğiz. Hiçbir baskıya boyun eğmeden gece gündüz çalışacağız ve halkımızın desteğiyle iktidar olacağız. Bunu hiçbir güç engelleyemez. Bir ay sonra yeni bir Güzmar’ı daha halkımızla buluşturacağımızın müjdesini şimdiden veriyorum’’ diye konuştu.

SEÇİMDEN BU YANA 5 YILLIK HİZMET YAPILDI

CHP’li belediyelerin rantın değil halkın yanında olduğunu belirten CHP İl Başkan Yardımcısı Özlem Ünsal, ‘‘CHP örgütümüzün gurur kaynağı değerli Güzelbahçe Belediye Başkanımız Mustafa Günay ve ekibinin gerçekleştirdiği projelerin açılışında sizlerle bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Belediyelerimiz sizlerinde şahit olduğu gibi rantın değil halkın yanında. 1 buçuk yıl içinde vaat ettiklerinin yanı sıra ayrıca vaat etmediği birçok projeyi de hayata geçirerek kısa süre içinde adeta 5 yıllık hizmeti sizlerle buluşturan Başkanımız Mustafa Günay’a tüm örgütümüz adına teşekkür ediyorum’’ dedi.

FERİŞTAHINIZ GELSE İKTİDARIMIZI ENGELLEYEMEYECEK

Başkan Günay’ın Terzi Fikri’yi örnek aldığını söyleyen CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, ‘‘Başkanımız Mustafa Günay bizi her hafta bir açılışta bir araya getiriyor. Bugün Yelki için iki açılışta bir aradayız. Seçim döneminde bakanımızla Fatsa’dan Terzi Fikri’yi örnek almıştık. O zaman yapabilir miyiz demiştik. Ekibiyle bu işi çok iyi yapıyor ve bize de onunla gurur duymak düşüyor. Ekonominin bu kadar kötü olduğu bu zamanda halkımızın uygun ve kaliteli ürünlerle buluşturan başkanımıza teşekkür ediyorum. CHP belediyelerimiz nasıl çalışıyor, bu sorunun cevabını hepinizin vicdanınıza bırakıyorum. CHP iktidara bu kadar yakınken feriştahınız gelse bu iktidarı engelleyemez hepinize teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.



Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle Güzmar Yelki Şubesi hizmete açıldı ve vatandaşlar market önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

YELKİ İLK KEZ GECE PAZARINA KAVUŞTU

Güzmar açılışı sonrası Başkan Günay ve beraberindekiler Yelki Gece Pazarı açılışını gerçekleştirdi. Yelki Gece Pazarı esnaflarını tek tek ziyaret ederek hayırlı işler, bol kazançlar temennisinde bulunan Başkan Günay, ‘‘Yelki’de ilk kez artık bir gece pazarı var. Gece Pazarı’mızı yenilediğimiz ‘Sevgi Yolu’nda hizmete açtık. Bu daha başlangıç. Yelki Gece Pazarı çok daha iyi yerlere gelecek. Eşim Nermin Hanım’la her akşam biz de Yelki Gece Pazarı’nı ziyaret edeceğiz. Tüm Yelki halkına hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

Açılışın ardından Başkan Günay Gece Pazarı esnaflarına önlük hediye ederek hatıra fotoğrafı çekildi.