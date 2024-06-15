Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, vatandaşlar, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve belediye personeliyle bayramlaştı. Güzelbahçe Belediye Bahçesi'nde gerçekleştirilen bayramlaşmaya Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.İZMİR (İGFA) - Çok huzurlu bir çalışma ortamı yakalayarak 60 günde inanılmaz işler yaptıklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, ‘‘Allah huzurumuzu bozmasın. Bu mutlu, huzurlu ortamı sonuna kadar götüreceğimizden eminim. Özellikle 60 gün içinde canla başla birlikte çalıştığım emekçi arkadaşlarıma gösterdikleri özverili çalışma için teşekkür ediyorum. Onlara minnettarım. 60 gün içinde inanılmaz işler çıkardık. Şu anda işçilerimize, memurlarımıza hiçbir borcumuz yok. Erken seçim çok yakın. İnşallah gelecek kurban bayramına iktidar olacağız. Biz de işçi ve emekçilerimize daha iyi şartlarda çalışma imkanı sağlayıp, daha güzel bir ülkeyi el birliğiyle inşaa edeceğiz’’ dedi.

GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ BENİM AİLEM

Kendimi hala Güzelbahçe Belediyesi ailesi içinde görüyorum diye konuşmaya başlayan CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, ‘‘Çok değil geçtiğimiz Ağustos ayına kadar bende aranızdaydım. Her çıkan konuşmacıya acaba ne zaman bitecek derdim. O yüzden aile içinde gereksiz konuşmaya, uzatmaya hiç gerek yok. Tatil planları yapan emekçi arkadaşlarıma hayırlı bayramlar diliyorum’’ dedi.

BU ZULÜM BİTECEK

Belediye meclis üyeleri adına söz alarak, iktidarın emekçiye yaşattığı zulmün biteceğini ifade eden Meclis Üyesi Çağlayan Bilgen, ‘‘ Değerli emekçi dostlarım. Biliyorum hepiniz ekonomik anlamda zor günler geçiriyorsunuz. Bu zulmün bitmesine az kaldı. Partimiz son 31 Mart seçimlerinde birinci parti oldu. Önümüzdeki ilk erken seçimde iktidar olacağız. Böylece hepiniz hakkınızı daha fazla alacaksınız. Buna inanın. Sizlerin sesini duyurmak için genel başkanımız gece gündüz çalışıyor, biz de ayak uydurmaya çalışıyoruz. Siz de bize ayak uydurun sesimiz daha gür yükselsin. Bu vesileyle kurban bayramının huzur sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum’’ dedi.

Konuşmaların ardından vatandaşlara kavurma, pilav ve tatlı ikram edildi. Günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.