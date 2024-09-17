Güzelbahçe Belediyesi, ilçedeki vatandaşların istek, talep, şikayet ve önerilerini almak amacıyla sokak sokak mahalle mahale vatandaşları dinliyor.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi, vatandaşların Güzelbahçe’de mahallelerinde, sokaklarındaki sorunları aktarmak, düşünce ve isteklerini öğrenmek adına 20 kişilik personelle evleri ziyaret ediyor. Başkan Günay, “Belediyenin hizmetlerinin başarısını ve önemini belirlemeyi hedefliyoruz. 6 aylık süreçte yaptığımız çalışmaları ve vatandaşın bizden taleplerini almayı düşünüyoruz” diye konuştu.

‘HALKIN MEMNUNİYETİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ’

31 Mart yerel seçimlerinden sonra geçen süreci vatandaşların istek ve taleplerinin önemli olduğunu kaydeden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Katılımcı belediyecilik anlayışımızla vatandaşımızın memnuniyetini ölçüyoruz. Belediyemizin performansını ortaya koymak ve yürütülen hizmetlerden vatandaşların memnuniyet derecesini ölçmek amacıyla personelimiz bire bir vatandaşlarımızla iletişime geçiyor. Hizmetlerimizin vatandaşlarımız tarafından değerlendirilmesini sağlayacak ve aynı zamanda talep ve istekleri belirleyecektir. Temel hedeflerimizden biri, gelecek 5 yılın önceliklerini belirlemek ve ilçemizin geleceğini birlikte planlamak ve yönetmek olacak. Güzelbahçeli hemşehrilerimize daha iyi ve kaliteli hizmeti götürmek için iletişim kanalını sürekli açık tutacağız” diye konuştu.

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK

Güzelbahçe Belediyesi'nin hizmet öncelikleri, vatandaş-belediye ilişkisi, yol, temizlik, park, sokak hayvanları, eğitim desteği, şeffaflık ve katılımcılık, kültürel faaliyetler gibi birçok konuda katılımcıların görüşlerine başvurulacak.