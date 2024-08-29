Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Öğr. Gör. Mustafa Cüneyt Gezen, çocuk parklarındaki güvenlik konusuna ilişkin değerlendirmede bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Güvenli bir çocuk parkının oyuncakları ve donanımının, çocukların zarar görmelerini engelleyecek biçimde plastik malzemeden yapılmış olması gerektiğini belirten İSG Uzmanı Dr. Rüştü Uçan, “Zemin ise yine çocukların yaralanmalarını engelleyecek biçimde kauçuk malzemeden yapılmalı. Kum zemin, düşme ve yaralanmalara ve mikrop kapmaya neden olacağı için tercih edilmemeli.” dedi.

Oyun parklarının etrafının ani çocuk fırlamaları düşünülerek 1.5 metre civarında doğal çit ile veya duvarla örülü ve kapı ile girişinin belli olması gerektiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, “Büyüklüğüne göre parkın bir kısmı çim ve doğal ağaç olmalı. Bu alanda meyve ağaçları varsa bunların ilaçlanmasına dikkat edilmeli. Ayrıca buralara zehirlenmeye sebep olabilecek ağaçlar dikilmemeli. Çocukların oynayacakları kum havuzları, buradaki oyuncaklar sağlam olmalı. Düşmeye karşı emniyetli olmalı” diye konuştu.

AB STANDARDINA UYUM İSTEĞE BAĞLI

Çocuklar için oyun parkları konusundaki standartlara da değinen Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, Avrupa Birliği BS EN1176 ve 1177 standartlarının, çocuklar için oyun alanı ekipmanlarının tasarımı, kurulumu ve bakımının tüm yönlerini kapsayan kapsamlı bir standart olduğunu ve bu standarda uyum isteğe bağlı olduğunu ancak oyun alanı ekipmanlarını kullanan çocukların güvende olmasını sağlamanın bir yolu olarak görüldüğünü vurguladı.

Çocukların fiziksel, ruhsal, zihinsel gelişimlerinde ve yaşamlarında oldukça kritik bir öneme sahip olan oyun alanlarının çocukların ihtiyaçlarını ve gelişimlerini destekleyecek güvenli alanlar olarak tasarlanması gerektiğine işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, “Oyun alanlarının güvenliği konusunda bir Avrupa standardı olan ‘TS EN 1176 Oyun Alanı Ekipmanı ve Yüzey Elemanları Güvenlik Kuralları’, ekipmanlara ve zemin düzenlemesine ilişkin genel güvenlik kurallarını kapsıyor.” dedi.

OYUN ALANLARININ ZEMİNİ NASIL OLMALI?

Güvenli bir çocuk parkının oyuncakları ve donanımının, çocukların zarar görmelerini engelleyecek biçimde plastik malzemeden yapılmış olması gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, “Zemin ise yine çocukların yaralanmalarını engelleyecek biçimde kauçuk malzemeden yapılmalı. Kum zemin, düşme ve yaralanmalara ve mikrop kapmaya neden olacağı için tercih edilmemeli. Ayrıca kum zeminlerde kedi, köpek gibi hayvanların rahatlıkla dışkılama alanı olabileceği unutulmamalı.” diye konuştu.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve Kimya Yüksek Mühendisi Öğr. Gör. Mustafa Cüneyt Gezen de oyun alanları ve parklardaki bakım çalışmalarına dikkat çekerek, “Oyun parklarında salıncak, tahterevalli, tırmanma halatlı donatılar, trambolin gibi oyuncakların düzenli mekanik bakımı yapılmalı, arızalı ya da hasarlı parçalar anında değiştirilmelidir. Varsa yeraltı elektrik kaçakları tespit edilip onarılmalı, ahşap direklerin çürüme tehlikelerine dikkat edilmeli, park çevresinde trafik güvenliği sağlanmalıdır. Bu tür parklar sürekli olarak belediyelerin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin gözetimi altında bulundurulmalıdır.” diye konuştu.