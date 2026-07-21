Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 14-25 yaş aralığındaki gençlere yönelik ücretsiz düzenlediği Yaz Müzik Okulu için kayıtlar 22-31 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Keman, piyano, gitar, ney ve bağlama eğitimleri 3 Ağustos'ta başlayacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde kültür ve sanat eğitimlerine Yaz Müzik Okulu ile devam ediyor. 14-25 yaş aralığındaki gençlere yönelik düzenlenen program kapsamında keman, piyano, gitar, ney ve bağlama branşlarında gençlere ücretsiz eğitimler verilecek.

KAYITLAR BAŞLIYOR

Yaz tatilini sanatla değerlendirmek isteyen gençler için hazırlanan programa başvurular, 22-31 Temmuz tarihleri arasında SAMEK Kayıt Ofisi üzerinden alınacak. Adapazarı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek eğitimler ise 3 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında alanında uzman eğitmenler eşliğinde yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi, Yaz Müzik Okulu ile gençlerin müzik alanındaki yeteneklerini geliştirmelerine ve kültür-sanatla iç içe bir yaz dönemi geçirmelerine katkı sunacak.