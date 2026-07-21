Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 14-25 yaş aralığındaki gençlere yönelik ücretsiz düzenlediği Yaz Müzik Okulu için kayıtlar 22-31 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Keman, piyano, gitar, ney ve bağlama eğitimleri 3 Ağustos'ta başlayacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde kültür ve sanat eğitimlerine Yaz Müzik Okulu ile devam ediyor. 14-25 yaş aralığındaki gençlere yönelik düzenlenen program kapsamında keman, piyano, gitar, ney ve bağlama branşlarında gençlere ücretsiz eğitimler verilecek.

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Yaz tatilini sanatla değerlendirmek isteyen gençler için hazırlanan programa başvurular, 22-31 Temmuz tarihleri arasında SAMEK Kayıt Ofisi üzerinden alınacak. Adapazarı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek eğitimler ise 3 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında alanında uzman eğitmenler eşliğinde yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi, Yaz Müzik Okulu ile gençlerin müzik alanındaki yeteneklerini geliştirmelerine ve kültür-sanatla iç içe bir yaz dönemi geçirmelerine katkı sunacak.

Kaynak: RSS