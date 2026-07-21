Bursa İnegöl Belediyesi'nin Alanyurt bölgesinde gerçekleştirmeyi planladığı kentsel dönüşüm için ilk somut adım atıldı. Hak sahipleriyle görüşmelerin yapılacağı Alanyurt Kentsel Dönüşüm Ofisi düzenlenen törenle açıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi Turgutalp Mahallesinde devam eden kentsel dönüşüm projesinin ardından şehrin ikinci dönüşüm bölgesi olarak belirlenen Alanyurt'ta 90 hektar alan üzerinde 113 ayrı parsel, 43 site ve toplam 501 yapıyı kapsayan dönüşüm projesi için ilk somut adımı attı.

Toplamda 4510 bağımsız bölümün yer aldığı dönüşüm alanı için hak sahipleriyle resmi görüşmeleri yürütüleceği ve bölgedeki vatandaşlara projenin anlatılarak anlaşmaların yapılacağı Alanyurt Kentsel Dönüşüm Ofisi, Yunus Emre Spor Kompleksi yanında açıldı.

PROJE KAMUOYU İLE PAYLAŞILDI

Yeni Mahalle, Esentepe ve Yunusemre Mahallelerinin bir kısmını kapsayan dönüşümün görüşmelerinin sürdürüleceği Kentsel Dönüşüm Ofisinin açılışı için Pazartesi günü tören düzenlendi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri, parti yöneticileri, muhtarlar ve bölge sakinlerinin yoğun katılımıyla yapılan açılışta, kentsel dönüşüm projesi de ilk defa kamuoyu ile paylaşıldı. Hazırlanan tanıtın videosuyla projenin detayları duyuruldu.

1,5 YILDIR ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Törende kürsüye gelerek bir konuşma yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yapılan açılışın sadece bir ofis açılışı olduğunu, bunun proje bitmiş gibi değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Başkan Taban, 'Bu ofis sizi davet edip görüşmeler yapacağımız, sizlere projeyi anlatacağımız, arka planda hazırlıklar yapacağımız bir adım. Evet bizler tasarımlar yapacağız, hazırlıklar yapacağız, riskli bölgeleri çalışacağız, riskli gördüğümüz yapılar nasıl dönüşür bunların matematiğini ve mühendisliğini değerlendireceğiz. Akabinde de sizlerin önüne bu fırsatları koyacağız. Vatandaşlarımız da bunları makul karşılarlarsa, bu dönüşüm gerçekleşiyor olacak. Burada geldiğinizde arkadaşlarımız sizleri dinleyecek, beraberinde sunumlarını yapacaklar, tekliflerini yapacaklar. Bunlarla ilgili tüm hazırlıklarımızı gerçekleştirdik. Yaklaşık 1 buçuk yıldan bu yana bu konu üzerine çalışıyoruz' dedi.

ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞ RIZASI

Önceliklerinin vatandaşın rızası olduğunu da dile getiren Taban, 'İnegöl Belediyesi olarak bizler, sizin rızanızı alabileceğimiz bir proje yapmak istiyoruz. Kendi kafamıza göre yaptık oldu demek istemiyoruz. Sizin rızanızla ilerlemek istiyoruz. Siz istemezseniz bu proje olmaz' diye konuştu.

DEPREM GERÇEĞİNİ UNUTMAMALIYIZ

Konuşmasında ülkemizin ve şehrimizin deprem gerçeğinden de bahseden Taban, şöyle devam etti: 'Bu projeleri konuşurken unutmamamız gereken bir gerçek var, deprem. Ülkemizde son yaşanan deprem hadisesi bizleri çok derinden yaraladı. 11 ilimizi etkileyen bir deprem yaşadık. Bizler de oralarda görev yaptık. Durumu, işin ciddiyetini gördük. Hiç kolay şeyler değil. Afetler olmuyor, olmuyor ama olduğunda çok büyük yıkımlar oluşturuyor.'

TURGUTALP MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜNÜN 6 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE

'İnegöl'de Turgutalp Mahallemizde bir dönüşüm gerçekleştirmeye başladık. Tabi buradaki dönüşüm daha büyük bir alanı kapsıyor. Turgutalp Mahallemizdeki dönüşümün 6 katı büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz. 43 sitemizi kapsıyor dönüşüm alanı. Bakanlıklarımız tüm belediyelere riskli alanlarınızı tanımlayın, kentsel dönüşüm strateji belgelerinizi bizlere sunun şeklinde bizlere talimatlar vermişti. Biz de Bursa'da bu belgeyi alan ilk belediyelerden biri olduk. İnegöl'ümüzde 7 konut ile 2 sanayi bölgesi olmak üzere strateji belgemizi hazırladık. Bakanlığımıza onaylattık.'

BÖLGEDE RİSKLİ YAPILAR ÇOK FAZLA

'Neye göre belirlendi bu bölgeler? Burası 1980'li yıllarda yapılmaya başlanan ve kooperatif eliyle 10-15 yıllık sürelerde tamamlanan yapılar. 1999 yılında yaşadığımız Marmara depremi sonrasında da bina yapım yönetmelikleri değişmeye başladı. Dolayısıyla 1999 öncesi yapılar daha riskli yapılar sınıfında yer alıyor. Merkezde de benzer yapılarımız var, ancak parselin tamamı inşaat olan alanların dönüşümü çok kolay değil. Onlarla ilgili de modeller geliştirmek için çalışıyoruz. Burada ise alanlarımız var. Burada vatandaşlarımızın yapılarını daha sağlıklı hale getirmek istiyoruz.'

VATANDAŞIN CEBİNDEN PARA ÇIKMAYACAK

'Alanyurt'un tamamı 535 hektarlık bir alan. Dönüşüm planladığımız bölge ise 90 hektar dolayında. 4500 civarında bağımsız birimin olduğu bir proje bu. Arkadaşlarımız hangi site, hangi bölüm hakkı nedir konusunda çalıştılar. Alan dönüşümlerinde bir sitenin daha fazla hakkı varsa, hakkını alıyor. Diğer sitenin daha az hakkı varsa olması gerektiği kadarını alıyor. Kimsenin hakkı kimseye geçmeyecek şekilde bir planlama tertip edildi. Vatandaşımızdan maddi anlamda bir talebimiz de olmayacak. Daha ziyade kesintiler yaparak ilerlemek istiyoruz. Bunda da yüzde 5 ile yüzde 25 arasında kesintilerin olacağı bir model çıktı. Ortalaması yüzde 15 olacak şekilde planlandı. Bunlar görüşmeler esnasında detaylandırılıp ortaya çıkacak.'

'Bu çalışma öncesinde bölgeden bize talepte bulunan vatandaşlarımız da oldu, yapıları kontrol ettik. Gördük ki yapıların riskleri gerçekten var. Bu yapıların bir kısmının boşaltılması icap ettiği için bu süreci işletmiş olduk. Kentsel dönüşümü ne zaman yapacaksınız, bir an önce gelin görüşelim şeklinde tarafımıza iletilen talepler var. Bu tabi sadece Alanyurt'tan değil, İnegöl'ümüzün her bölgesinden benzer talepler geliyor.'

DERSİMİZE ÇOK İYİ ÇALIŞTIK

'Başlangıcında konut yoğun olarak yapılaşmış olan bu bölgeyi, yeni yapılacak projelerde tüm eksiklerini gidererek, sosyal donatı alanları, yeşil alanlar, otoparklar şeklinde oluşturmak istiyoruz. Bizler dersimize çok iyi çalıştık. Bakanlığımızın fikirlerini almaya çalıştık. Büyükşehir Belediyemizin kanaatleri, Milletvekilimizin kanaatlerini almaya çalıştık. Ekiplerimizle enine boyuna burayı çalışıp tartıştık. Kendimizden eminiz. Turgutalp'te de başında ne teklif yaptıysak sonunda da aynı neticeye ulaştık. Burada da vatandaşlarımızın rıza gösterirse, süreci ve tüm detayları sizlere bildireceğiz. Bu noktada Kentsel Dönüşüm Ofisimizi ziyaret etmenizi rica ediyorum. Bizler bu süreçte muhtarlarımız ve site yöneticilerimizle ön görüşmeler yapmaya çalıştık.'

KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSİNİ VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANALIM

Başkan Taban'ın ardından AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da kürsüye gelerek bir selamlama konuşması yaptı. Güzel bir vesileyle buraya toplandıklarını hatırlatan Salman; 'Bu bölgeyi çok iyi tanıyan biriyim. 1980'li yıllarda burada kooperatiflerin kurulma sürecinde bulunmuş biriyim. O gün iyi niyetlerle buralarda yapılaşma başladı. İmar verildi ve insanlar ev sahibi oldular. Amacına da ulaşılmış bir iş. Uzun yıllar buralarda yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Ancak o gün eksik planlanmış, sosyokültürel alanların düşünülemediği bir yapılaşma oluştu. Bu dönüşümle burası da çarşısıyla, sosyal alanlarıyla çok daha güzel bir hale gelecek sizler kabul ederseniz. Uzun soluklu da bir süreç olacağını biliyorum. Kentsel Dönüşüm Ofisini de verimli bir şekilde kullanın. Kafanızdaki sorulara burada cevap arayın. Güzel bir proje de oluşturuldu. Ancak yarın kepçe gelip başlayacak gibi bir durum yok. Sizin de bu işe onay vermeniz gerekiyor. Şu bir gerçek ki bu binaların artık yenilenmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu fırsatta varken, devletimiz ve belediyemiz buna destek olacakken sizler de mağdur olmadan daha kaliteli ve güvenli konutlarda oturma fırsatını değerlendirin' diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle ofisin açılışı gerçekleştirildi. Ardından vatandaşlarla birlikte ofis gezilerek tanıtımı yapıldı.