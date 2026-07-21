Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini korumak, ortak kullanım alanlarını vatandaşların hizmetinde tutmak ve kamusal alanların amacına uygun kullanılmasını sağlamak için işgaliye denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa'da bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirdiği denetimlerde kaldırımları işgal eden masa, sandalye ve benzeri malzemeler ile çevre kirliliğine neden olan atıl unsurları kaldırdı.

Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan'ın da katıldığı çalışmalarda, yayaların geçişini engelleyen ve kamusal alanların kullanımını kısıtlayan işgaliye unsurlarına müdahale edildi.

Denetimler sırasında çevre kirliliğine neden olan atıl malzemeler de ekipler tarafından kaldırılarak meydanın daha düzenli ve temiz bir görünüme kavuşması sağlandı.

Yapılan çalışmalarla Cumhuriyet Meydanı'nın vatandaşlar tarafından daha güvenli, konforlu ve rahat kullanılabilmesi hedeflenirken, ortak yaşam alanlarının korunmasına yönelik denetimlerin kent genelinde devam edeceği belirtildi.

BAŞKAN DUTLULU, 'KAMUSAL ALANLAR HEPİMİZİN'

Çalışmaları değerlendiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kamusal alanların işgal edilmesine ve görüntü kirliliğine izin vermeyeceklerini belirtti. Başkan Dutlulu, 'Manisa'mızda işgallerin önüne geçmeye devam ediyoruz. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, ilimizin sembolü Cumhuriyet Meydanı'nda yürüttükleri denetimlerle kaldırımları işgal eden unsurları ve çevre kirliliğine neden olan atıl malzemeleri temizledi. Manisa'mızın nefes aldığı alanlarda halkımızın hareket özgürlüğünü kısıtlayan uygulamalara ve görüntü kirliliğine geçit vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın daha güvenli ve huzurlu bir şehirde yaşaması için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz' dedi.

DENETİMLER KENT GENELİNDE SÜRECEK

Manisa Büyükşehir Belediyesinin vatandaşların ortak kullanım alanlarını daha güvenli, düzenli ve erişilebilir hale getirmek amacıyla işgaliye denetimlerini kent genelinde sürdüreceği belirtildi. Kaldırım ve meydanların amacı dışında kullanılmasına izin verilmezken, çevre düzenini bozan unsurlara yönelik çalışmalar da devam edecek.