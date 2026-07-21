Muğla Dalaman'da her sabah evinin önünden geçen temizlik işçilerini ve çöp kamyonunu büyük bir sevgiyle selamlayan minik Çağan Alver'in davranışı karşılıksız kalmadı. Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, minik çocuğu evinde ziyaret ederek oyuncak çöp kamyonunu hediye etti.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Dalaman sokaklarında her sabah görev yapan belediye temizlik ekiplerini pencereye koşarak selamlayan 4 yaşındaki Çağan Alver, belediye personeli için günün en güzel motivasyon kaynağı haline geldi.

BAŞKAN SEZER DURMUŞ'TAN SÜRPRİZ ZİYARET

Çöp kamyonunun sesini her duyduğunda büyük bir neşeyle el sallayan minik Çağan'ın temizlik çalışanlarına duyduğu sevgi, Temizlik İşleri Müdürü Serhat Özsoy tarafından Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş'a iletildi. Bunun üzerine hemen harekete geçen Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Karaçalı Mahallesi'nde yaşayan 4 yaşındaki Çağan Alver'i ailesiyle birlikte yaşadığı evinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Çağan ile yakından ilgilenen ve onunla keyifli vakit geçiren Başkan Durmuş, minik çocuğa oyuncak çöp kamyonunu hediye etti. Hediyesini alan Çağan'ın mutluluğu ise yüzüne yansıdı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, belediyeciliğin sadece yol yapmak veya temizlik hizmeti sunmaktan ibaret olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: 'Sokaklarımızı temiz tutmak için gece gündüz fedakârca çalışan mesai arkadaşlarımızı her sabah aynı sevgi ve neşeyle el sallayarak uğurlayan minik evladımız Çağan'ın bu güzel kalbi bizleri çok duygulandırdı. Temizlik işçilerimizle arasında kurulan bu köprü, Dalaman'da paylaştığımız sevginin en güzel kanıtıdır. Biz de onun bu güzel enerjisine küçük bir sürprizle ortak olmak istedik. Çocuklarımızın yüzündeki bir tebessüm, bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır.'

Ziyaret, aileyle birlikte çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.