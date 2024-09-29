Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake ve Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dipuo Letsatsi-Duba, Nevşehir’de bulunan dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi Kayaşehir’i gezdi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın, Kapadokya’nın merkezi Nevşehir’i uluslararası arenada tanıtarak Kayaşehir ve beraberinde Meryem Ana Kilisesi ile şehrin turizmde daha fazla ön plana çıkmasını sağlamak amacıyla yaptığı girişimlerle birlikte hem yabancı yatırımcıların hem de büyükelçilerin Nevşehir’e olan ilgisi artıyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde Paraguay, Moldova ve Meksika’nın Ankara Büyükelçileri Nevşehir’e gelerek hem Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret edip hem de Kayaşehir’i gezerken bugün de Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake ve Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dipuo Letsatsi-Duba Başkan Arı’nın daveti üzerine Nevşehir’e geldi.

Her iki büyükelçi Kapadokya ziyaretlerine ilk olarak Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan tarihi Kayaşehir’i gezerek başladı. Burada, Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkilileri eşliğinde 6. Yüzyıl’dan kalma Manastır ve 13. Yüzyıla tarihlenen Kaya Kilise ile birlikte tarihi kaya oyma ticarethaneler, mezar odaları, at ahırları ve yaşam merkezlerini gezen büyükelçilere buranın tarihi ile birlikte burada gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Konuk büyükelçiler daha sonra bir süre önce restorasyon çalışmaları tamamlanan Meryem Ana Kilisesi’ni gezdi.