Ülkemizin tek uluslararası Güneş Enerjisi, Teknolojileri ve Depolama Fuarı SolarEX İstanbul, sektörün en iyileri ile 16. Kez yoğun ilgiyle kapılarını açtı! 4 Nisan’da resmi açılışı gerçekleştirilen SolarEX İstanbul, 4-5-6 Nisan tarihlerinde 10:00-18:00 saatleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde global ziyaretçilerini ağırlayacak.

Türkiye’nin en büyük fuar organizatörlerinden Voli Fuar’ın her yıl kapsamlı olarak yürüttüğü dünya geneli çalışmaları ile alanında liderlik seviyesine ulaşan uluslararası SolarEX İstanbul, 4-5-6 Nisan 2024 tarihlerinde2-3-4-5-6-7-8 numaralı salonlarında İstanbul Fuar Merkezi’nde yeni eklenen halleri ile 5 kat daha büyük 65 bin m² alanda sektörün dünya çapındaki profesyonellerine 16. Kez sahipliği yapıyor. %35’i global marka olmak üzer 500 dünya markasını tek çatı altında toplayan SolarEX İstanbul, yaratıcı ve inovatif bakışı ile sektörde fark yaratmaya, sektör firmalarının dünya pazarındaki yerlerini belirlemelerine olanak sağlayarak son teknoloji ürünlerin sektöre kazandırılmasına zemin oluşturuyor. Türkiye’nin sektördeki potansiyelini ortaya çıkarmak, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefine ulaşmak için var gücü çalışmalarını sürdüren SolarEX İstanbul, dünyadaki gelişmelerin son teknolojilerin en iyi şekilde sunulduğu bir platform olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

SolarEX İstanbul Güneşin Merkezi mottosuyla dünya genelinde Türkiye’yi güneşin merkezi yapmaya hazırlıyor!

Ülkemiz solar enerji endüstrisinin dünyadaki merkezi olma yolunda hızla ilerlerken, SolarEX İstanbul sektörün yatırımcı, üretici, tedarikçi, komponent, depolama, lojistik ve diğer partneriyle birlikte son kullanıcıya varıncaya kadar tüm profesyonelleri, Türkiye’nin ilk ve tek, Avrasya’nın en büyük Uluslararası güneş enerjisi teknolojileri ve depolama fuarında bir araya getirerek, bu sayede yeniliklerin lansmanına ev sahipliği yapıyor. Dünyanın bir çok yerinde yürüttüğü tanıtım çalışmalarıyla birlikte bilinirliği arttırırken ziyaretçi ve katılımcı sayısını arttırarak 5 kıtadan profesyonel yatırımcıyı İstanbul’da dünya markası firmalarıyla bir araya getirerek milyonlarca dolarlık anlaşmalara ev sahipliği yapıyor.

Güneş enerjisine dair yatırım fırsatlarının adresi SolarEX İstanbul!

Voli Fuar Hizmetleri A.Ş. çatısı altında, 2008 yılından bu yana Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı olarak düzenlenen SolarEX İstanbul artık depolama salonunun dahil olması ile birlikte konusunda Dünya’nın üçüncü, Avrasya’nın en büyük uluslararası fuar organizasyonu olarak gerçekleştiriliyor. Dünya genelinde yaşanan ekolojik ve ekonomik kriz, globalde artan enerji ihtiyaçları, bunun yarattığı kaynak tüketimi ve kirlilik sorunlarına çevreci, yeşil enerji kaynakları ile alternatif yenilenebilir çözümler üretmek adına konusunda yetkin ve profesyonel kadrosuyla sektöründe kendi yatırımcı rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

Tüm dünya sektör fuarlarında olduğu gibi tüketicisine güneş enerjisine dair tüm beklentileri karşılayan SolarEX İstanbul 2024 yılı itibariyle depolama çözümleriyle de birlikte sektörün tüm ihtiyaçlarına tek bir etkinlikle karşılamasına olanak sağlıyor.

Fuarla eş zamanlı gerçekleştirilen konferans oturumları sektöre ışık tutuyor.

Fuarda uluslararası dernek başkanları, sektör profesyonelleri çevre dostu global çözümleri masaya yatırıyor. Fuarla eş zamanlı gerçekleştirdiği konferans programları ile dünyaya canlı yayın yapan SolarEX İstanbul 16.yılında; PVEL, TASİP, AREC, TSE, AVERE, GÜVEN İSLAMOĞLU, SOLAR 3GW, TESAB, DESBAŞ, MUSİAD, GEFF TÜRKİYE, GÜNEŞDER, YEYKAD, SOLAR VİZYON, ECOMUSE, ENERJİ DEPOLAMA ENDÜSTRİLERİ DERNEĞİ, PİLDER, SHURA, İBESA, EDSİS oturumlarına da ev sahipliği yapacak. Fuara ziyaretçi olarak gelemeyen ancak konferans oturumlarını takip etmek isteyen sektör ilgilileri ise fuarın youtube ve instagram sayfasından oturumlara canlı yayın ile erişim sağlayabilir ve enerjinin gündemini takip edebilirler.

Global yatırımlar için daha güçlü adımlar SolarEX İstanbul’da atılıyor

Temiz, yenilenebilir ve sürekli bir enerji kaynağı olan güneş enerjisinin önemini vurgulayan SolarEX İstanbul Fuarı, çevre dostu çözümlerle, sektörü bir araya getirmeye devam ediyor. 04-05-06 Nisan 2024 tarihlerinde İFM-İstanbul Fuar Merkezi’nde devam edecek fuar, tüm güneş enerjisi sanayisini bilinçlendirmeyi hedefliyor. Sınırsız ve akılcı enerji çözümleri için siz de SolarEX İstanbul fuarını ziyaret edin.