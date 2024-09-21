CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Ahilik Haftası nedeniyle yazılı bir açıklama yayınladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun Ahilik Haftası nedeniyle yaptığı yazılı açıklaması şöyle;

“Ahilik teşkilatı; 13. Yüzyılda Ahi Evran tarafından ekonomik ve sosyal yaşamda adaleti, insanlara zanaat ve güzel ahlak kazandırmak için kurulmuştur.

Ahilik; daima doğruluğu, iyi ahlakı, kardeşliği, dayanışmayı, emeği içinde barındırmış, esnaf ve sanatkarımızı daima hak ve adalet etrafında birleştirmiş, toplumun, esnafın birlik ve beraberliğimizin tesis edilmesinde geçmişten bugüne öncü rol oynamıştır.

Ahilik Kültürü,

‘Harama bakma, haram yeme, haram içme, doğru, sabırlı, dayanıklı ol,

Yalan söyleme, kuvvetli ve üstün durumdayken affetmesini, hiddetli iken yumuşak davranmasını bil…’ diye öğütlemektedir.

Üretim ve tüketim ilişkisinin bozulduğu, çevre ve doğaya karşı acımasız davranıldığı, üretimin ve gelirin adil dağıtılmadığı günümüzde ahilik kültürü çok daha fazla önem kazanmaktadır.

Bugün tüm dünyanınözlem duyduğu kaybolan insanı değerleri, ahlak ve adaleti, toplumsal dayanışmayı bünyesinde barındıran ahilik kültürü hepimize yol göstermeye devam edecektir.

Bu duygularla;

Eli, sofrası, kapısı açık, beli, dili, gözü bağlıcömert bir yaşam öğütleyen, dürüstlüğün, yardımlaşmanın, hoşgörünün ve bilginin paylaşılarak büyüyen değerler olduğu Ahilik Kültürü’nüyaşayan, yaşatan ve nesilden nesile aktaran tüm esnaf ve sanatkarlarımızın bayramını, Ahilik Haftasını kutluyor saygılarımı sunuyorum.”