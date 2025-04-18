Kent genelinde yaklaşık bin 50 sağlık kuruluşu tarafından üretilen tıbbi atıklar halk sağlığının korunması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nde evsel atığa dönüştürüyor. Günde 30 tona yakın tıbbi atığın bertaraf edildiği tesiste kurulduğu 2020 tarihinden bu yana yaklaşık 400 bin ton tehlikeli atığın dönüşümü sağlandı. İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Menemen'de hizmete aldığı tıbbi atık sterilizasyon tesisi, çevre ve insan sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Devlet hastaneleri, özel hastaneler ve diyaliz merkezleri başta olmak üzere bin 50 sağlık kuruluşundan tartılarak ve radyasyon ölçümleri yapılarak güvenli şekilde teslim alınan tıbbi atıklar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca denetimi sağlanan çevrimiçi mobil atık takip sistemi (MOTAT) ile kayıt altına alınıyor. Tıbbi atık lisanslı araçlarla taşınan atıklar tesiste toplanıyor.

EVSEL ATIĞA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Atık Yönetim Tesisleri Şube Müdürü Seyda Yapıcı, 7 gün 24 saat faaliyette olan tesisin İzmir için son derece önemli olduğunu vurguladı. Kurumlardan kovalar ve konteynerlerle toplanarak tesise getirilen atıkların, 150 santigrat derecede 45 dakika boyunca prosesten geçirildiğini anlatan Seyda Yapıcı, bu işlemin ardından atığın kırıcı denilen makinelerden geçirilerek küçültüldüğünü, arındırıldıktan sonra evsel atık niteliği kazandığını söyledi. Bu işlemlerin ardından tehlikeli atığın, sağlık açısından taşıdığı riskler ortadan kaldırılıyor.

“ATIĞIN TOPRAĞA VE SUYA KARIŞMASINI ENGELLİYORUZ”

Tesiste günde 30 tona yakın tıbbi atığın bertaraf edildiğini belirten Yapıcı, “2020’de hizmete alınan tesiste, açıldığı günden bugüne kadar yaklaşık 400 bin ton atığı bertaraf ettik. Herkes için bu tesisin önemi oldukça büyük. Tıbbi atık tesisinin olmadığı bir il düşünülemez. İl genelinde yaklaşık 30 ton atığın toprağa, suya karıştığı düşüncesi bile insanı ürpertiyor. Gerek hayvan sağlığı, gerek insan sağlığı açısından, doğadaki yaşamın sağlıklı şekilde sürdürülebilirliğini sağlamak açısından böyle bir tesisin İzmir’de olması çok önemli” dedi.

Bertaraf tesisinin günlük kapasitesinin 100 tonun üzerinde olduğunu da vurgulayan Seyda Yapıcı, atıkların getirildiği kova ve konteynerlerin dezenfekte edilerek yeniden kuruluşlara verildiğini de söyledi.

ÇEVREYİ KORUYAN TESİS

Tesiste besleme-boşaltma, üniteler arası taşıma, yıkama, dezenfeksiyon ve sterilizasyon olmak üzere yapılan her işlem modern ve çevreci bir bakış açısıyla, sürdürülebilirlik ilkesine göre tasarlandı. Buhar üretim ünitesi ile sterilizatörler arasında enerji geri kazanım sistemi bulunuyor. Böylece yoğuşma suyunun geri devir sayısını artıran ekipmanlar aracılığıyla doğal su varlıklarının korunması sağlanıyor.