Ticaret Bakanlığı, 2026'nın ilk çeyreğinde yürütülen operasyonlarda 233 kaçak araca el konulduğunu açıkladı. Araçların toplam değerinin 280 milyon lirayı aştığı bildirildi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların sonuçlarını paylaştı. Açıklamaya göre, 2026 yılının ilk üç ayında sınır kapıları ve limanlarda düzenlenen operasyonlarda önemli miktarda kaçak araç ele geçirildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen toplam 233 araca el konuldu. Ele geçirilen araçların piyasa değerinin 280 milyon 533 bin TL olduğu tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, haksız rekabetin önlenmesi ve kamu düzeninin korunması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü vurgulanırken, Türkiye'nin ekonomik güvenliğini sağlamak ve yasal ticareti korumak adına kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin altı çizildi.

