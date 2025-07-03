Muğla Büyükşehir Belediyesi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda Güllük-Kıyıkışlacık arasında deniz yolu toplu taşıma seferlerini başlattı.MUĞLA (İGFA) - Yaz sezonu boyunca sürecek olan seferler bölgeye ekonomik ve sosyal katkı sağlayacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, deniz yolu toplu taşıma hizmetine önemli bir yenilik daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi, bölgenin ulaşım ihtiyaçları doğrultusunda, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda Güllük ile Kıyıkışlacık arasında deniz ulaşımı seferlerini başlattı.

45 DAKİKALIK YOL 25 DAKİKAYA İNİYOR

Karayoluyla yaklaşık 45 dakika süren Güllük-Kıyıkışlacık arası yolculuk, deniz yoluyla 25 dakikada tamamlanacak. Büyükşehir Belediyesi’nin yeni hizmeti sayesinde hem zaman tasarrufu sağlanacak hem de yaz sezonunda bölge trafiği rahatlatılacak.

Güllük ve Kıyıkışlacık arasındaki seferler yaz sezonu boyunca haftanın yedi günü günde 3 sefer olacak şekilde düzenlendi. Seferler Güllük kalkış 09:00, 16:00, 22:00, Kıyıkışlacık kalkış 09:45, 16:45, 22:45 olarak gerçekleştirilecek.

ALİFER BİLGİÇ: “ESNAF İÇİN FAYDALI OLACAK”

Deniz yolu toplu taşıma seferlerinin bölge ekonomisine katkı sağlayacağını kaydeden bölge esnafı Alifer Bilgiç, “Bu seferler Güllük ve Kıyıkışlacık için çok önemli bir hizmet. Çünkü Kıyıkışlacık’tan Güllük’e gelirken vatandaşlar çok zorluk çekiyor. Deniz yolu sayesinde ulaşım süresi kısalacak. Vatandaşların bu seferleri yoğun olarak kullanacağını düşünüyorum. Bu seferler esnaf içinde faydalı olacak. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a çok teşekkür ediyorum.” dedi.