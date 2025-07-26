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Şarkıları ve enerjisiyle Alaçatı’yı coşturan Gülben Ergen, yaz boyunca Ege sahillerinde hayranlarıyla buluşmaya devam edecek.

Ankara cemiyet hayatı ve mankenler bu partide eğlendi

Gülben Ergen, yaz sezonunun ilk Alaçatı konserini önceki akşam Şerefe’de verdi. Günler öncesinden rezervasyonları dolan gecede Ergen, sahnedeki enerjisi ve sevilen şarkılarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.İZMİR (İGFA) - İzmir Alaçatı'da gerçekleşen konseri izlemeye gelenler arasında usta oyuncu Nuri Alço da yer aldı. Gülben Ergen, sürpriz yaparak Nuri Alço’yu sahneye davet etti. İkilinin sahnedeki samimi diyalogları izleyicilerden büyük alkış aldı.

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