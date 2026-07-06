Hit şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Gülden, yeni müzik projesi 'Gülden'e Geldik'in son bölümünde yakın dostu Ece Seçkin'i ağırladı. İkili, söz ve müziği Gülden'e ait 'Duysunlar', 'Unutamam Dedin', 'Bye Bye' ve 'Olsun' şarkılarında düet yaparak müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

İSTANBUL (İGFA) - Yayınlanmadan bir gün önce paylaşılan tanıtım videosuyla sosyal medyada büyük ilgi gören 'Duysunlar', dijital platformlardaki yerini aldı.

Programın en duygusal anı ise Ece Seçkin'in, Gülden'in 2017 yılında kendisi için yazdığı ve 100 milyondan fazla dinlenen 'Olsun' şarkısının kariyerine kattığı değeri anlatırken gözyaşlarına hâkim olamadığı anlar oldu.

Duygulanan Gülden'in de eşlik ettiği o anlar, programa damga vurdu.