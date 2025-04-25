Bugüne kadar birçok ortak çalışmaya imza atan Çayırova Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ), bir projeye daha imza attı.KOCAELİ (İGFA) - GTÜ ve Çayırova Belediyesi’nin protokolünü imzaladığı ‘Yourban-Kentsenin’ çalışması, Avrupa Birliği’nin bağımsız kuruluşlarından olan Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) tarafından, Avrupa genelinde 120 proje arasında destek almaya hak kazanan 8 projeden biri oldu.

Kente değer katacak çalışmalara imza atan ve bu doğrultuda akademik kurumlarla da işbirliği gerçekleştiren Çayırova Belediyesi, GTÜ’yle ‘KentSenin-Yourban’ projesi için ortak protokol imzaladı. Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinin öncülüğünde hayata geçirilen çalışma kapsamında GTÜ ve Çayırova Belediyesi, ortak çalışmalar yürütecek, kentsel tasarım ve inovasyon alanında bilgi üretecek, katılımcı süreçlerle kentsel sorunlara yenilikçi çözümler geliştirecek ve proje sürecinde elde edilen çıktıları sürdürülebilir kılmak amacıyla çalışmaları hayata geçirecek.

EIT’DEN DESTEK ALMAYA HAK KAZANDI

Yapılan protokol kapsamında imzaları atılan ‘Yourban-KentSenin’ projesi, Avrupa Birliği kuruluşu olan, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) tarafından destek almaya hak kazandı. Avrupa genelinde 120 proje arasından seçilen 8 projeden biri olan ‘Yourban-KentSenin’ projesi kapsamında Çayırova’da belirlenen bir pilot bölgede, akademik araştırmalar, atölye çalışmaları, veri analizi ve saha çalışmaları yürütülecek.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

Proje kapsamında Çayırova Belediyesi ve GTÜ Mimarlık Fakültesi, kentsel mekanların iyileştirilmesi amacıyla mimari ve kentsel tasarım fikirlerinin geliştirilmesinde de iş birliği yapacak. Ayrıca belediye çalışanlarına ve belirlenen pilot bölge alanındaki ilçe sakinlerine yönelik de eğitim, seminer ve farkındalık programları protokol kapsamında hayata geçirilecek. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, dün gerçekleştirilen törenle protokolü imzaladı. GTÜ Rektörlüğü’nde düzenlenen imza törenine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi;

120 PROJE ARASINDAN SEÇİLDİ

“Gebze Teknik Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Hacı Ali Mantar hocamız ile birlikte, Avrupa Birliği destekli YOURBAN – Kent Senin Projesi kapsamında önemli bir iş birliği protokolünü imzaladık.Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) tarafından desteklenen ve 120 proje arasından seçilen 8 başarılı projeden biri olan YOURBAN Projesi, Gebze Teknik Üniversitesi yürütücülüğünde devam ediyor. Bu kıymetli projenin paydaşı olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

“ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Bu protokol sayesinde, akademik bilgiyle yerel tecrübeyi bir araya getirerek, şehrimizde yenilikçi ve katılımcı çözümler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Eğitimden saha çalışmalarına, kentsel tasarımdan farkındalık faaliyetlerine kadar pek çok alanda birlikte çalışacağız. İnanıyorum ki bu iş birliği, Çayırova’mızın geleceğine değer katacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, imzaladığımız bu protokolün şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

“HER İKİ TARAFA DA HAYIRLI OLSUN”

GTÜ Rektörü Mantar ise, iş birliğinin her iki tarafa da hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, “Çok verimli projeler ortaya çıkmaya başladı. Vatandaşlarımıza dokunacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz inşallah” diye konuştu. Protokol imza töreni, günün anısına çekilen anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.