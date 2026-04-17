GTÜ ve AzTU, savunma sanayisine yönelik enerji ve enerjetik malzemeler alanında uluslararası ortak tezli yüksek lisans programı için protokol imzaladı.

KOCAELİ (İGFA) -Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda Azerbaycan Teknik Üniversitesi (AzTU) ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Azerbaycan'da gerçekleştirilen törenle, Malzeme Mühendisliği (Enerji ve Enerjetik Malzemeler) alanında uluslararası ortak tezli yüksek lisans programı resmiyet kazandı.

Protokol; GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve AzTU Rektörü Prof. Dr. VilayatValiyev tarafından imzalandı. Törene Azerbaycan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İdris İsayev ve Savunma Sanayi Bakan Yardımcısı Hidayet Asimov da katılarak projenin iki ülke savunma stratejileri için önemini vurguladı.

Bu iş birliği, sadece akademik bir ortaklık değil, aynı zamanda savunma sanayisi için kritik öneme sahip insan kaynağı hazırlığını da kapsıyor.

İmzalanan protokolün temel hedefleri arasında; savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu yüksek enerjili malzemeler alanında uzmanlaşmış insan kaynağı sağlamak. iki üniversitenin laboratuvar imkanlarını birleştirerek bilimsel araştırma faaliyetlerini genişletmek ile yükseköğretim sisteminin küresel ölçekte rekabet gücünü artırmak ve disiplinlerarası çalışmaları teşvik etmek olduğu kaydedildi.

Türkçe eğitim diliyle yürütülecek olan ortak yüksek lisans programı, her iki kurumun akademik kriterlerine göre öğrenci kabulü yapacak. Kontenjanların yıllık olarak belirleneceği programda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere yönelik burs imkanları da değerlendirilecek. İmza töreninin ardından GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, AzTU bünyesindeki ileri teknoloji laboratuvarlarını ve araştırma merkezlerini ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu. Bu protokol, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki 'Tek Millet, İki Devlet' anlayışını akademik ve teknolojik sahada bir adım daha ileriye taşıyacak.