Gölcük Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni kapsamında bu yıl da kıyafet dağıtımı gerçekleşti.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi Geleneksel Sünnet Şöleni hazırlıkları tamamlandı. Şölen kapsamında Kavaklı’da bulunan Gölcük Kongre Sarayı’nda sünnet olacak çocuklara, kıyafet dağıtımı yapıldı.

Dağıtım öncesinde sünnet işlemlerinin yapılacağı hastanenin uzman personeli tarafından ailelere bilgiler verildi. Bilgilendirme sonrasında Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner’in de katılımıyla 83 çocuğa kıyafetleri dağıtıldı.

MEHTERAN EŞLİĞİNDE ANITPARK’A YÜRÜYECEKLER

Sünnet Şöleni kapsamında kıyafetlerini alan çocuklar, 24 Temmuz Perşembe günü saat 12.00’da Gölcük Belediyesi önünde toplu fotoğraf çekimi sonrasında mehteran takımı eşliğinde Anıtpark’a yürüyecek.

Daha sonra otobüslerle Sultan Baba Türbesi’ni ziyaret edecek olan çocuklar için saat 14.00’da ise Kongre Sarayı’nda mevlid programı düzenlenecek.