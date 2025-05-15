Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi’nin desteğiyle, Gölcük Denizevler sahilinde düzenlenen “Engelsiz Bahar Festivali” renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde, engelli bireyler ve aileleri unutulmaz bir gün yaşadı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Engelsiz Bahar Festivali; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi’nin desteğiyle, Gölcük Engelliler Derneği öncülüğünde ve ilçedeki engelli derneklerinin katılımıyla Denizevler Sahili’nde gerçekleştirildi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen festivale; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve eşi Türkan Sezer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Köse, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, siyasi parti temsilcileri, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Festival programı kapsamında sahilde kurulan alanda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Gönülleri ısıtan etkinlikte, gün boyunca müzik eşliğinde eğlence devam etti. Konser performansları ise katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

YARIŞMALAR FESTİVALE HEYECAN KATTI

Konserin ardından düzenlenen yarışmalar, festivale ayrı bir heyecan kattı. Engelli bireyler arasında gerçekleştirilen halat çekme, çuval yarışı ve yumurta taşıma gibi eğlenceli etkinlikler hem yarışmacılar hem de izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Yarışmalar sırasında renkli görüntüler ortaya çıkarken, katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Festivalde söz alarak engelsiz bir Gölcük için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Bu güzel organizasyona katılan, yol arkadaşım olarak gördüğüm, her biriyle ayrı bir gönül bağımız olan ve 7/24 iletişim halinde olduğumuz engelli kardeşlerimin başta olmak üzere; organizasyonu gerçekleştiren; Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat’a, Gölcük Otizm Derneği Başkanı Güler Kaya’ya, Gölcük Engelliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Zehra Sarı’ya ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

ENGELLİLERDEN BAŞKAN SEZER’E TEŞEKKÜR

Toplumsal dayanışma ve kaynaşmanın en güzel örneklerinden biri olan Engelsiz Bahar Festivali, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Programa katılan engelliler ve aileleri, festival için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür etti.