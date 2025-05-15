İzmir Güzelbahçe Belediyesi Gençlik Kulübü, yaz mevsimini coşkuyla karşılamak için gençleri bir araya getirecek özel bir etkinliğe hazırlanıyor.İZMİR (İGFA) - “Yaza Merhaba Gençlik Buluşması” adıyla düzenlenecek etkinlik, müzik, atölyeler, masa oyunları ve sürpriz aktivitelerle dopdolu bir gün yaşanacak.

Güzelbahçe Belediyesi’nin açmış olduğu Gençlik Merkezi ‘Yaza Merhaba’ diyerek gençlere kapılarını açıyor. Gençlerin sosyal dayanışmasını artırmak, yazın enerjisini hep birlikte paylaşmak ve eğlenceli bir ortamda buluşmalarını sağlamak amacıyla planlanan etkinlik, Güzelbahçe Belediyesi Gençlik Kulübü’nün organizasyonuyla keyifli anlara sahne oalcak.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:“Gençlerimizin enerjisi ve hayalleri, kentimizin en büyük gücü. Onların bir araya gelerek fikir üretmesi, eğlenmesi ve sosyalleşmesi bizim için çok kıymetli. Yaza Merhaba Gençlik Buluşması, gençlerimiz için unutulmaz bir başlangıç olacak. Yenikurmuş olduğumuz Gençlik Merkezi’ne tüm gençlerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

Etkinlik kapsamında mikrofon gençlerde, toplu etkinlikler, karaoke Show, ücretsiz ikramlar, masa Oyunları, ve çeşitli atölye çalışmaları düzenlenecek. Ayrıca gençlerin kendi yeteneklerini sergileyebileceği açık mikrofon alanı da kurulacak.

Etkinlik 17 Mayıs saat 19:00’daGüzzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek.