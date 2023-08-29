Süper Dolunay, Dünya'ya en yakın pozisyondayken oluşan Dolunaya verilen isimdir. Ay normalden daha parlak ve büyük gözükür.

--Süper Dolunay, Dünya'ya en yakın pozisyondayken oluşan Dolunaya verilen isimdir.

Ay normalden daha parlak ve büyük gözükür.

-- Mavi Ay, tanımlanması iki şekilde olur.

Bir Dolunaydan diğer Dolunaya kadar olan zamandiliminde aynı Burçta iki kez Dolunay gerçekleşmesidir.

Diğeri Aynı ay içerisinde iki dolunay gerçekleşmesidir. 1Ağustos'ta gerçekleşen dolunaydan sonra 31Ağustos'ta şimdi ikincisini deneyimleyeceğiz. Bir başka sebebi ise Mavi Ay denilmesinin bulunduğumuz yaz mevsimine sığan üç tane Dolunayı deneyimledik 31 Ağustos'ta dördüncüsü olacak.

Balık Burcunda Retro olan Satürün, Başak Burcunda Güneş'in karşısında Ay' ın yanında olacak.

Ay'ın yanında bir ışık olarak parlayacak.

Dünyanın neresinde gözlemlenecek?

Türkmenistan, Gürcistan, İran üzerinden ArapYarımadasına kadar gökyüzünün muhteşem görüntüsü izlenecek. Balık Burcunda gerçekleşecek Süper Mavi Dolunay sularla ilgili sorunlar yaşanabilir. Su baskınlarına, yangınlara,fırtınalar,bulaşıcı hastalıklara

dikkat.

Dolunaylar suların hareketiyle ilişkilidir

Bu Dolunay Balık Burcunda gerçekleşiyor Deniz kazaları, tsunami gibi olaylar yaşanabilir.

Bu hafta Uranüs'ün gerilemeye başlamasıyls altı gezegen geri harekette olacak Balık Dolunayları içe çekilme zamanıdır iç dünyamıza kulak vererek ne istiyoruz ne istemiyoruz hesaplaşmak için uygun bir dönem.

Sevgiyle kalın💙

GÖKYÜZÜNDE GÜZEL GÖRÜNÜM SERGİLEYECEK

YILIN SÜPER MAVİ DOLUNAYINA HAZIRMISINIZ?



--Süper Dolunay, Dünya'ya en yakın pozisyondayken oluşan Dolunaya verilen isimdir.

Ay normalden daha parlak ve büyük gözükür.

-- Mavi Ay, tanımlanması iki şekilde olur.

Bir Dolunaydan diğer Dolunaya kadar olan zamandiliminde aynı Burçta iki kez Dolunay gerçekleşmesidir.

Diğeri Aynı ay içerisinde iki dolunay gerçekleşmesidir. 1Ağustos'ta gerçekleşen dolunaydan sonra 31Ağustos'ta şimdi ikincisini deneyimleyeceğiz. Bir başka sebebi ise Mavi Ay denilmesinin bulunduğumuz yaz mevsimine sığan üç tane Dolunayı deneyimledik 31 Ağustos'ta dördüncüsü olacak.

Balık Burcunda Retro olan Satürün, Başak Burcunda Güneş'in karşısında Ay' ın yanında olacak.

Ay'ın yanında bir ışık olarak parlayacak.

Dünyanın neresinde gözlemlenecek?

Türkmenistan, Gürcistan, İran üzerinden ArapYarımadasına kadar gökyüzünün muhteşem görüntüsü izlenecek. Balık Burcunda gerçekleşecek Süper Mavi Dolunay sularla ilgili sorunlar yaşanabilir. Su baskınlarına, yangınlara,fırtınalar,bulaşıcı hastalıklara

dikkat.

Dolunaylar suların hareketiyle ilişkilidir

Bu Dolunay Balık Burcunda gerçekleşiyor Deniz kazaları, tsunami gibi olaylar yaşanabilir.

Bu hafta Uranüs'ün gerilemeye başlamasıyls altı gezegen geri harekette olacak Balık Dolunayları içe çekilme zamanıdır iç dünyamıza kulak vererek ne istiyoruz ne istemiyoruz hesaplaşmak için uygun bir dönem.

Sevgiyle kalın💙