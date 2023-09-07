CHP’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı ‘Değişim’ süreci tartışmalara neden olurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun duruşu dikkat çekiyor.

Türkiye Genel seçimlerin ardından Yerel seçim atmosferine girdi. Yerel seçimler için partiler arasında mevcut ittifakların devam edip etmeyeceği tartışılırken, gözler CHP’nin kendi iç problemlerine çevrildi.

CHP’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı ‘Değişim’ süreci tartışmalara neden olurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun duruşu dikkat çekiyor.

Parti Meclisinin aldığı kararla delege seçimleri yapıldı, ilçe kongreleri devam ediyor. 16 Eylül’de başlayacak il kongreleri de 15 Ekim’de tamamlanacak.

Olağan kurultay ise il kongrelerinin tamamlanmasının ardından Parti Meclisi tarafından belirlenecek bir tarihte gerçekleştirilecek.

22 Mayıs 2010 tarihinden beri genel başkanlık görevini sürdürmekte olan Kemal Kılıçdaroğlu, 2002–2015 yılları arasında yapılan genel seçimlerde İstanbul 2. Bölge Milletvekili olarak Meclis'e girmiştir. 2015 ve 2018 genel seçimlerinde yine İzmir 2. Bölge Milletvekili olarak Meclis'e girmiştir.

2010 yılında Deniz Baykal'ın genel başkanlık görevinden istifa etmesinin ardından yapılan 33. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda 1.189 oy alarak Genel Başkan seçilmiştir. 2011 Türkiye genel seçimlerinde partisinin oyunu %5,11 oranında artırmıştır. CHP'nin de desteklediği Ekmeleddin İhsanoğlu'nun 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesinden sonra parti içinde kendisine karşı yöneltilen eleştiriler artmıştır. Ancak, aynı yıl yapılan 34. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda tekrar Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına seçilmiştir.

2023’te yapılan Genel seçimlerde de kurulan ‘6’lı Masa’ İttifak’ın Cumhurbaşkanı adayı olarak seçime giren Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekilliği seçiminde kaybettiği sayı ve Cumhurbaşkanlığı’nı kaybetmesiyle yine tartışmalara konu oldu.

Bu konuda Ekrem İmamoğlu parti içinde başlattığı ‘Değişim’ süreci ile gündeme oturdu.

Ancak, Kılıçdaroğlu’da ödün vermiyor.

Partinin başında kalacağı imasında bulunuyor.

İşte Türkye’de ki siyasi kimliklerin yanlışları.

Biri siyasetçi artarda iki seçim kaybedince, bulunduğu koltuğu bırakmalı ve ‘Değişim’ yaşanmalı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin kurucu Lideri Mutafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nin başında bulunuyor.

Ancak Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır iktidar olamamış. Bu partinin başında ve yönetiminde olanlar kendilerini sorguluyorlar mı merak ediyorum.

Neden iktidar olamıyoruz?

Ak Parti kuruluyor, kurulduğundan bu yana 20 yıldır girdiği her seçimi tek başına iktidar olacak bir şekilde kazanıyor.

Burada Lider önemli…

Recep Tayyip Erdoğan, Türk halkına liderliğini her seçimde onaylatan bir varlık gösteriyor.

Erdoğan bunu nasıl yapıyor, muhalefetin bunu iyi irdelemesi ve toplumun her alanına inebilecek, bire bir diyalog kurabilecek çalışmalar yapması gerekiyor.

Onun için Kemal Kılıçdaroğlu’nu bir önerim var.

Yerel seçimler öncesi parti içinde başlayan çatlakların patlamaması için parti kurultayını yerel seçim sonrasına at. Ve şöyle bir açıklama yap;

“Partimizin Genel Kurultayını Yerel seçimler sonrası yapmaya karar verdik. Yerel seçimleri kazanalım elimizdeki büyükşehirleri ve daha fazlasını alalım, Seçimi kazandıktan sonra ben CHP Genel Başkan dayı olmayacağım. Talip olan yeni arkadaşlarımıza bırakacağım”

Böyle bir açıklama yerel seçimler için CHP’ye yeni bir ivme kazandırır diye düşünüyorum.

Yoksa, şuanki durumda CHP içindeki kaynama yerel seçimlerde patlar ve İstanbul’u kesin kaybederler. Ankara da riskli bir durumda kalır. ..

Bunu yaparsan, yılların başkanı olarak yenilmeden, yıkılmadan bırakmış olursun...

İleri de 'Örnek Başkan Kılıçdaroğlu' olarak anılırsın...

Haydi, Kılıçdaroğlu yap açıklamanı…

Partililer senden bunu bekliyor….