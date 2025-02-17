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Türk Deniz Kuvvetleri envanterine dahil edilmesi planlanan GÖKSUR'un 15 kilometre menzili, dikey atış, yeni nesil IIR arayıcı başlıklı güdümlü füzesi, uçan hedeflere karşı yüksek etkinlik gibi bir çok özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Mavi Vatan’ın yeni kalkanı olacak test, sistemin deniz şartlarında operasyonel yetkinliğini kanıtlaması açısından kritik bir adım olarak değerlendirildi.

ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKSUR Hava Savunma Sistemi, deniz ortamındaki ilk testini başarıyla tamamladı. ANKARA (İGFA) - Türk savunma sanayisinin kilometre taşlarından olan ASELSAN'ın geliştirdiği Hava Savunma Füze Sistemi GÖKSUR, deniz ortamındaki ilk atış testini başarıyla gerçekleştirdi.