TÜBİTAK’ın düzenlediği 2025 Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği, 28-31 Ağustos tarihlerinde Konaklı Kayak Merkezi’nde gökyüzü tutkunlarını buluşturacak. Başvurular, 6 Ağustos 2025’e kadar bireysel veya aile kategorilerinde gozlembasvuru.tubitak.gov.tr adresinden yapılabilecek.ANKARA (İGFA) - TÜBİTAK, bilimin ışığında gökyüzünün büyüleyici güzelliklerini keşfetmek isteyenler için 2025 Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği’ni duyurdu.

Türkiye’nin en köklü popüler gök bilim etkinliklerinden biri olan bu organizasyon, 28-31 Ağustos 2025 tarihlerinde Erzurum Konaklı Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Etkinlik, Türkiye’nin dört bir yanından gökyüzüne meraklı bireyleri bir araya getirerek eğitici ve ilham verici bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

BAŞVURULAR 6 AĞUSTOS’A KADAR

Başvurular, 6 Ağustos 2025 saat 23:59’a kadar gozlembasvuru.tubitak.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

Katılım, yalnızca “Bireysel” veya “Aile (anne, baba, çocuk)” kategorilerinde kabul edilecek.

TÜBİTAK, bu etkinlikle gökyüzüne ilgi duyan herkesi Erzurum’da unutulmaz bir bilim şölenine davet ediyor.