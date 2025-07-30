Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü'nün düzenlediği uluslararası konferans serisi "İnsan, Tasavvufî Düşünce ve Şifâ II", 23-27 Temmuz tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından akademisyenlerin ve dinleyicilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü'nün Kerim Vakfı'nın desteğiyle hayata geçirdiği "İnsan, Tasavvufî Düşünce ve Şifâ II" Konferans Serisi, Üsküdar Üniversitesi Nermin Tarhan Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Modern insanın anlam ve şifa arayışını tasavvufî bakış açısıyla değerlendiren konferanslar serisi, 5 gün boyunca tasavvuf, felsefe ve manevi şifa konularının küresel ölçekte yetkin isimlerini ağırladı.

Programda 16 konferans sunuldu ve 113 resmi kayıtlı katılımcı bu yaz eğitim programından sertifika almaya hak kazandı. Konferanslar serisinin bir günü ücretsiz ve katılımcıların yansıra halka açık olarak gerçekleştirildi.

Konferansın ilk günü, Cenan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Kenan Gürsoy ve Japonya Kyoto Üniversitesi'nden Prof. Yasushi Tonaga gibi alanının duayen isimlerinin sunumlarıyla başladı. Katılımcılar, tasavvufun farklı coğrafyalardaki yansımalarını ve temel kavramlarını ilk ağızdan dinleme fırsatı buldu.

Programda katılımcılar, Cemâlnur Sargut'un "Tevhid Mânevî Şifâdır" sunumundan, Prof. Dr. Carl W. Ernst'in Hallac-ı Mansur'un en gizemli eserini ele alacağı derse; Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç'ın Mevlânâ okumalarından, Dr. Youssef Carter'ın "Siyahî Atlantik'te Tasavvuf" gibi modern ve küresel yansımaları inceleyeceği oturumlara kadar geniş bir yelpazede tasavvufun izini sürdü. Berlin Humbolt Üniversitesinden Prof. Dr. Tuba Işık “Klasik İslam Ahlak Anlayışında Ahlak ve Sağlık Etkileşimi” bağlığıyla, Ü.Ü. Tasavvuf Araştırmaları Enstitü öğretim üyeleri Prof. Dr. Emine Yeniterzi “Na’t-i Şeriflerin Tasavvufi Temelleri”, Prof. Dr. Reşat Öngören “Tasavvuf ve Şifa: Tabib Sufilerin Tedavi Yöntemleri”, Dr. Öğr. Üyesi H. Dilek Güldütuna “Annemarie Schimmel’in Senelik Mektuplarının İslam Araştırmalarındaki Rolü” ve Dr. Öğr. Üyesi Cangüzel Güner Zülfikar “Sâmiha Ayverdi’nin Mülâkatlar Eserindeki Tevhid Anlayışı”, Dr. Öğr. Üyesi Omneya Ayad “Ahmed İbn Acîbe’nin Düşüncesinde Hz. Muhammed’in Maneviyatı” , Dr. Öğr. Üyesi Arzu Eylül Yalçınkaya “Tevhidin Tasavvufi Poetikası” başlıklarında konferans verdi.

Konferans serisinde Carleton Üniversitesinden Prof. Dr. Mohammed Rustom “Gazali’nin Kibir ve Ucub Kitabı”, Amerika Birleşik Devletlerinden Dr. Cyrus Ali Zargar “Feridüddin Attar’ın Şiirlerinde Aşkın Dönüştürücü Gücü” ve Dr. Oludaminni Ogunnaike “Sadece ve Daima Hz. Muhammed” başlıklı konuşmalarıyla yer aldı.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, tasavvuf eğitiminin yaygınlaşmasının, toplumdaki zihinsel bariyerlerin ve ön yargıların kırıldığının bir göstergesi olduğunu kaydederek, insanlığın, aile içi şiddetten Gazze'de yaşananlara kadar büyük bir dehşet ve çürüme yaşadığını, bu dönemde, kader planını sorgulamak yerine "bize ne düşüyor?" sorusuna odaklanmak gerektiğini ifade etti.

Halka açık konferans programı kapsamında Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü doktora ve yüksek lisans programlarından mezun olan araştırmacıların katılımlarıyla oturum başkanlığını Prof. Dr. Emine Yeniterzi ve Prof. Dr. Reşat Öngören’in yaptığı iki panel gerçekleştirildi.

Halka açık program Elif Ömürlü Uyar, V. Emre Ömürlü ile Neyzen Ahmed Şahin’in verdikleri konserle sona erdi.