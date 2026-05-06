Eskişehir'de sanat, tarih ve hafıza aynı çatı altında buluştu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi iş birliğinde hazırlanan 'Bulgaristan - Türkiye Hattında 26 Göç 26 Hikâye 26 Çizer' karikatür sergisi, görkemli bir açılışla sanatseverlerle buluştu.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi Sanat Galerisi'nde gerçekleşen açılışa, serginin açılışına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, önceki dönem belediye başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği (ERBALDER) Başkanı Neziha Bilen ve dernek üyeleri, proje yürütücüsü ve İstanbul Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Nurcan Özgür Baklacıoğlu ve çok sayıda sanatsever katıldı.

GÖÇÜN HAFIZASI ÇİZGİLERLE ANLATILIYOR

ERBALDER Başkanı Neziha Bilen, 2026 yılının 'Eskişehir Yılı' ilan edilmesiyle birlikte hayata geçirilen projelerin önemine dikkat çekerek, bu serginin kültürel birlikteliği ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren anlamlı bir çalışma olduğunu vurguladı.

Neziha Bilen, 'Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2026 yılının 'Eskişehir Yılı' ilan edilmesinin ardından; kültürel birlikteliği, toplumsal dayanışmayı ve çağdaş kent kimliğini yansıtan birçok değerli proje hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda düzenlenen serginin bir parçası olmak bizim için büyük bir gurur ve onurdur. Bugün, 18 Eylül 1923 tarihinde Ankara'da imzalanan Türk-Bulgar Antlaşması'nın 100. yılı anısına gerçekleştirilen bu anlamlı projenin ilk adımını Eskişehir'de atıyoruz. Eskişehir'den başlayarak Türkiye'nin birçok şehrine ulaşacak olan gezici sergimiz, Bulgaristan'da da sanatseverlerle buluşacaktır. Kültürel mirasımızı yaşatmak adına çalışmalarını sürdüren derneğimiz, bu tür projelere her zaman destek vermeye devam edecektir. Bu anlamlı projede emeği geçen tüm sanatçılarımıza, desteklerinden dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ayşe Ünlüce'ye ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz.' dedi.